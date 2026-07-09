Yvan Daniel, Gaëlle Loisel (dir.), Littératures et mondialisation : nouveau volet des actes du 44e Congrès de la SFLGC
« Littératures et mondialisation ».
Actes du 44e Congrès de la S.F.L.G.C.
Volet édité par Yvan Daniel et Gaëlle Loisel
Autres volets des actes parus et à paraître : voir la fin de l’introduction ci-après
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Ouverture et présentation : Pour un comparatisme glocal et transcalaire par DANIEL, Yvan, LOISEL, Gaëlle
1. Weltliteratur ?
« La littérature mondiale, stade suprême du comparatisme ? » par MOURA, Jean-Marc
« Plurilinguisme textuel, mondialité, minorité » par COSTE, Didier
« Weltliteratur ? De la résonance des mondes à la composition des mondes » par DUBOST, Jean-Pierre
2. Bibliothèques mondiales
« La création d’une bibliothèque mondiale : un projet réalisable ? » par GASSIN, Alexia
« Le "retour du monde" : esquisse d’un canon littéraire de la littérature-monde » par NGADI MAÏSSA, Laude
« Mondialiser le livre en images, théories et pratiques » par MARTINELLI, Hélène
3. Histoires de la mondialisation littéraire
« Un anticolonialisme de la Renaissance ? La voix dissidente de l’Amérindien dans les Coloquios de la verdad de Pedro de Quiroga (v. 1568) » par CORREARD, Nicolas
« Représentations des mondialisations dans la fiction d’histoire transatlantique contemporaine » par BAREGE, Thomas
« Les trois mondialisations des littératures de genre : l’exemple de la réception critique de Robert Louis Stevenson » par LUIS, Raphaël
4. De la marge au monde : reconfiguration des échelles
« L’orientalisme intérieur » : du transnational au régional » par BRUGIER, Julie, TILLIETTE, Marie-Agathe
« À quoi s’attache la langue. Mondialité, localité et réciprocité du fait littéraire depuis le point de vue de poésies "décentralisées" » (France, Espagne) par TRITTO-MORRIS, Magali
« Mondialisation et mort de la langue d’écriture dans deux littératures en marge — Étude comparée d’un roman occitan (de Jean Boudou, 1920-1975) et d’un roman estonien (d’Aarand Roos, 1940-2020) » par CARAYOL, Martin
« Les culturèmes régionaux de l’original à la traduction : Bons baisers de Lénine de Yan Lianke en traduction française » par TANG, Xiaolu
5. Traductions, circulations et hybridations des formes
« Les écrivains-traducteurs japonais et la littérature mondiale : Yôko Tawada, Haruki Murakami et Kafka, entre traduction et réécriture » par MANGON, Adélaïde
« Le Réalisme magique, une littérature mondialisée ? : synthèse et enjeux » par BESAND, Vanessa
« Genre et mondialité : lecture créole de la littérature gay contemporaine » par FRAISSARD, Florian
« Empreinte, signe errant, et mise en relation : du processus d’individuation dans L’Empreinte à Crusoé » par BOUCHEREAU, Marie
« Numérique et numérisation, quelle mondialisation pour les littératures poétiques ? » par DIAS FERNANDES, Paolo
6. Voix communistes : entre mondialisation et internationalisme
« Une littérature internationale à l’échelle locale : les communautés et réseaux littéraires ouvriers pendant l’entre-deux-guerres » par PLEUCHOT, Victoria
« Des voix souterraines qui font du bruit. La poésie underground des régimes communistes peut-elle devenir world literature ? » par CHEVALIER, Oriane
« À la recherche d’un théâtre prolétaire mondial : l’exemple de María Teresa León dans l’Espagne des années 1930 » par BEAUCHAMP, Hélène
7. Thalassopoétique : mondialisation et maritimisation
Présentation : « Voir l’Océan dans la littérature pour envisager la littérature et le monde autrement » par VENDEUVRE, Isabelle de
« Thalassopoétique : littératures nationales, littératures mondiales » par VENDEUVRE, Isabelle de
« Passer des lignes, écrire dans la marge : frontières maritimes, circulations et croisements » par GANNIER, Odile
« À partir d’un intraduisible : circulations mémorielles et poétiques au prisme de la Tidalectics » par CHAPON, Cécile
Conclusion
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Comité d’organisation :
Chloé Chaudet, Yvan Daniel, Valérie Deshoulières,
Gaëlle Loisel, Philippe Mesnard, Alain Montandon
Comité scientifique :
Yves Clavaron, Université Jean Monnet, Saint-Étienne
Jérôme David, Université de Genève (Suisse)
Leena Eilitta, Université d’Helsinki (Finlande)
Jean-Louis Haquette, Université de Reims Champagne-Ardennes
Anne-Rachel Hermetet, Université d’Angers
José Luís Jobim, Universidade Federal Fluminense (Brésil)
Françoise Lavocat, Université Sorbonne Nouvelle – Paris III
Markus Messling, Université de la Sarre (Allemagne)
Yolaine Parisot, Université Paris-Est Créteil
Papa Samba Diop, Université Paris-Est Créteil
Tiphaine Samoyault, École des Hautes Études en Sciences Sociales
Haun Saussy, Université de Chicago (États-Unis)
Zhang Yinde, Université Sorbonne Nouvelle – Paris III
« Ouvrir d’autres mondes – Pour (ne pas) conclure » par CHAUDET, Chloé