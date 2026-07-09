Yvan Daniel, Gaëlle Loisel (dir.), Littératures et mondialisation : nouveau volet des actes du 44e Congrès de la SFLGC

« Littératures et mondialisation ».

Actes du 44e Congrès de la S.F.L.G.C.

Volet édité par Yvan Daniel et Gaëlle Loisel

Autres volets des actes parus et à paraître : voir la fin de l’introduction ci-après

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Ouverture et présentation : Pour un comparatisme glocal et transcalaire par DANIEL, Yvan, LOISEL, Gaëlle

1. Weltliteratur ?

« La littérature mondiale, stade suprême du comparatisme ? » par MOURA, Jean-Marc

« Plurilinguisme textuel, mondialité, minorité » par COSTE, Didier

« Weltliteratur ? De la résonance des mondes à la composition des mondes » par DUBOST, Jean-Pierre

2. Bibliothèques mondiales

« La création d’une bibliothèque mondiale : un projet réalisable ? » par GASSIN, Alexia

« Le "retour du monde" : esquisse d’un canon littéraire de la littérature-monde » par NGADI MAÏSSA, Laude

« Mondialiser le livre en images, théories et pratiques » par MARTINELLI, Hélène

3. Histoires de la mondialisation littéraire

« Un anticolonialisme de la Renaissance ? La voix dissidente de l’Amérindien dans les Coloquios de la verdad de Pedro de Quiroga (v. 1568) » par CORREARD, Nicolas

« Représentations des mondialisations dans la fiction d’histoire transatlantique contemporaine » par BAREGE, Thomas

« Les trois mondialisations des littératures de genre : l’exemple de la réception critique de Robert Louis Stevenson » par LUIS, Raphaël

4. De la marge au monde : reconfiguration des échelles

« L’orientalisme intérieur » : du transnational au régional » par BRUGIER, Julie, TILLIETTE, Marie-Agathe

« À quoi s’attache la langue. Mondialité, localité et réciprocité du fait littéraire depuis le point de vue de poésies "décentralisées" » (France, Espagne) par TRITTO-MORRIS, Magali

« Mondialisation et mort de la langue d’écriture dans deux littératures en marge — Étude comparée d’un roman occitan (de Jean Boudou, 1920-1975) et d’un roman estonien (d’Aarand Roos, 1940-2020) » par CARAYOL, Martin

« Les culturèmes régionaux de l’original à la traduction : Bons baisers de Lénine de Yan Lianke en traduction française » par TANG, Xiaolu

5. Traductions, circulations et hybridations des formes

« Les écrivains-traducteurs japonais et la littérature mondiale : Yôko Tawada, Haruki Murakami et Kafka, entre traduction et réécriture » par MANGON, Adélaïde

« Le Réalisme magique, une littérature mondialisée ? : synthèse et enjeux » par BESAND, Vanessa

« Genre et mondialité : lecture créole de la littérature gay contemporaine » par FRAISSARD, Florian

« Empreinte, signe errant, et mise en relation : du processus d’individuation dans L’Empreinte à Crusoé » par BOUCHEREAU, Marie

« Numérique et numérisation, quelle mondialisation pour les littératures poétiques ? » par DIAS FERNANDES, Paolo

6. Voix communistes : entre mondialisation et internationalisme

« Une littérature internationale à l’échelle locale : les communautés et réseaux littéraires ouvriers pendant l’entre-deux-guerres » par PLEUCHOT, Victoria

« Des voix souterraines qui font du bruit. La poésie underground des régimes communistes peut-elle devenir world literature ? » par CHEVALIER, Oriane

« À la recherche d’un théâtre prolétaire mondial : l’exemple de María Teresa León dans l’Espagne des années 1930 » par BEAUCHAMP, Hélène

7. Thalassopoétique : mondialisation et maritimisation

Présentation : « Voir l’Océan dans la littérature pour envisager la littérature et le monde autrement » par VENDEUVRE, Isabelle de

« Thalassopoétique : littératures nationales, littératures mondiales » par VENDEUVRE, Isabelle de

« Passer des lignes, écrire dans la marge : frontières maritimes, circulations et croisements » par GANNIER, Odile

« À partir d’un intraduisible : circulations mémorielles et poétiques au prisme de la Tidalectics » par CHAPON, Cécile

Conclusion

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Comité d’organisation :

Chloé Chaudet, Yvan Daniel, Valérie Deshoulières,

Gaëlle Loisel, Philippe Mesnard, Alain Montandon

Comité scientifique :

Yves Clavaron, Université Jean Monnet, Saint-Étienne

Jérôme David, Université de Genève (Suisse)

Leena Eilitta, Université d’Helsinki (Finlande)

Jean-Louis Haquette, Université de Reims Champagne-Ardennes

Anne-Rachel Hermetet, Université d’Angers

José Luís Jobim, Universidade Federal Fluminense (Brésil)

Françoise Lavocat, Université Sorbonne Nouvelle – Paris III

Markus Messling, Université de la Sarre (Allemagne)

Yolaine Parisot, Université Paris-Est Créteil

Papa Samba Diop, Université Paris-Est Créteil

Tiphaine Samoyault, École des Hautes Études en Sciences Sociales

Haun Saussy, Université de Chicago (États-Unis)

Zhang Yinde, Université Sorbonne Nouvelle – Paris III



« Ouvrir d’autres mondes – Pour (ne pas) conclure » par CHAUDET, Chloé