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Poste d'ATER en Littérature comparée (100%), Université Clermont Auvergne, année universitaire 2026/2027

Poste d'ATER en Littérature comparée (100%), Université Clermont Auvergne, année universitaire 2026/2027

Publié le par Perrine Coudurier (Source : Chloé Chaudet)

L'Université Clermont Auvergne vient de publier (en "2e vague") un poste d'ATER complet en 10e section (Littérature comparée), pour l'année universitaire 2026/2027.

Profil de recherche et d'enseignement :

La prise de fonctions est prévue au 1er octobre 2026.

Les enseignements en tant que tels sont prévus au 2e semestre (donc à partir de janvier 2027).

 

Le dépôt des candidatures dématérialisées sur l'application Galaxie (module Altaïr) est prévu entre le jeudi 9 juillet 2026, 10h00, et le lundi 17 août 2026, 16h00 (heure de Paris).

La communication des résultats du concours de recrutement est prévue le mercredi 23 septembre 2026.