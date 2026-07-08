Poste d'ATER en Littérature comparée (100%), Université Clermont Auvergne, année universitaire 2026/2027

L'Université Clermont Auvergne vient de publier (en "2e vague") un poste d'ATER complet en 10e section (Littérature comparée), pour l'année universitaire 2026/2027.

Profil de recherche et d'enseignement :

Enseignement en littérature comparée, principalement en Licence ( https://www.uca.fr/formation/nos-formations/par-ufr-ecoles-et-iut/institut-lettres-langues-sciences-humaines-et-sociales/ufr-lettres-cultures-sciences-humaines/licence/licence-lettres )

Intégration des recherches aux axes du CELIS ( https://celis.uca.fr/le-celis )



La prise de fonctions est prévue au 1er octobre 2026.

Les enseignements en tant que tels sont prévus au 2e semestre (donc à partir de janvier 2027).

Le dépôt des candidatures dématérialisées sur l'application Galaxie (module Altaïr) est prévu entre le jeudi 9 juillet 2026, 10h00, et le lundi 17 août 2026, 16h00 (heure de Paris).

La communication des résultats du concours de recrutement est prévue le mercredi 23 septembre 2026.