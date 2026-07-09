Fanny Margras, Simone Schwarz-Bart, Pluie et vent sur Télumée Miracle

Consacré à l'une des œuvres au programme du baccalauréat de français pour les sessions 2027, 2028 et 2029, cet ouvrage a été conçu pour accompagner aussi bien les enseignants que les élèves.

Il propose des repères sur l'œuvre et son contexte, une étude des principaux enjeux du parcours « Tisser les mémoires, habiter le monde », des analyses littéraires, des outils méthodologiques pour les épreuves écrites et orales, ainsi que des ressources complémentaires, dont des QR codes donnant accès à des lectures différenciées du texte.