Essai
Nouvelle parution
Fanny Margras, Simone Schwarz-Bart, Pluie et vent sur Télumée Miracle

Fanny Margras, Simone Schwarz-Bart, Pluie et vent sur Télumée Miracle

  • Editions Atlande, coll. "Clef Bac", 2026
  • EAN : 9782384281220
  • 200 pages
  • Prix : 15 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Fanny Margras)

Consacré à l'une des œuvres au programme du baccalauréat de français pour les sessions 2027, 2028 et 2029, cet ouvrage a été conçu pour accompagner aussi bien les enseignants que les élèves.

Il propose des repères sur l'œuvre et son contexte, une étude des principaux enjeux du parcours « Tisser les mémoires, habiter le monde », des analyses littéraires, des outils méthodologiques pour les épreuves écrites et orales, ainsi que des ressources complémentaires, dont des QR codes donnant accès à des lectures différenciées du texte.