Rechereche enseignant.e contractuel.le en Anglais - CDD temps plein (384h)

Le département Informatique de l'IUT de Créteil-Vitry recherche, pour la rentrée universitaire de septembre 2026, un.e enseignant.e contractuel.le en Anglais.

Présentation du département

Le département Informatique de l'IUT de Créteil-Vitry a été créé en 2022 sur le site de Vitry-sur-Seine (rue Paul Armangot). Il prépare autour de 240 étudiants au diplôme de Bachelor universitaire de technologie (BUT) spécialité Informatique, que ce soit en formation initiale (FI) ou par alternance (FA).

Le BUT Informatique permet de former en trois ans des collaborateurs opérationnels en développement logiciel et matériel, capables de participer à la conception, la réalisation et la mise en œuvre de systèmes informatiques.

Objectifs pédagogiques et d’encadrement de filière ou de diplôme

La personne recrutée sera chargée de concevoir et assurer des cours adaptés à des étudiants en informatique, afin d’améliorer leur niveau dans les différentes compétences linguistiques et d'enrichir leurs connaissances lexicales, en suivant les recommandations du programme national.

La personne recrutée sera amenée à participer, pour l'Anglais, à certaines SAÉ (Situation d’apprentissage et d’évaluation). Elle suivra également des étudiants en stage de BUT en FI et/ou suivre des alternants dans le cadre de la FA.

La personne recrutée sera, enfin, amenée à participer aux différentes réunions pédagogiques et commissions organisées par le département.

Volume d’enseignement

Le poste est un CDD « temps plein » d'un an, correspondant à un volume d’enseignement de 384 heures équivalent TD.

Lieu principal d’exercice

Département Informatique – IUT de Créteil-Vitry

122 rue Paul Armangot

94400 Vitry-sur-Seine

Contact équipe pédagogique

Chef de département : Sébastien Cartier

Email : sebastien.cartier@u-pec.fr