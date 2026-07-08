Séminaire "Lectures textuelles" : l’œuvre de Guillaume Des Autels

Séminaire doctoral « Lectures textuelles » : l’œuvre de Guillaume Des Autels

Sorbonne Nouvelle / Sorbonne Université

organisateurs : Guillaume Berthon, Emmanuel Buron, Julien Goeury et Jean-Charles Monferran

Réunissant doctorantes et doctorants en littérature française du xvie siècle de la Sorbonne nouvelle et de Sorbonne Université, G. Berthon, E. Buron, J. Goeury et J.-Ch. Monferran ont voulu, avec la collaboration d’autres collègues intéressé·es par la démarche, se retrouver autour d’un corpus d’étude à lire en commun. L’objectif est de confronter ainsi points de vue et méthodes d’approche des textes, tout en essayant de faire progresser, par étapes, la connaissance d’un auteur et d’une œuvre certes connus des spécialistes, demeurés cependant en retrait du point de vue scientifique (monographies anciennes, éditions critiques absentes, partielles et/ou datées, etc.).

Depuis 2024, le choix s’est porté sur l’œuvre de Guillaume Des Autels dont ont été explorés, durant les deux années écoulées, les premiers textes ou recueils, polémiques et poétiques. L’année 2026-2027 sera consacrée à l’étude de la seconde partie de la carrière de Des Autels (celle des années 1559-1560), marquée par les troubles politiques et confessionnels (Remonstrance au peuple Françoys / Harengue au peuple françois contre la rebellion notamment). Toute personne intéressée est la bienvenue au séminaire et peut contacter l’un ou l’autre des organisateurs pour avoir accès à divers documents.

Les séances du premier semestre auront lieu à la Maison de la recherche de la Sorbonne nouvelle (4 rue des Irlandais, 75005 Paris), de 14h à 17h, les vendredis après-midi suivants :

- 2/10/2026,

- 27/11/2026

- et 15/01/2027.

—

La séance du 2 octobre portera sur la Remonstrance au peuple Françoys, de son devoir en ce temps, envers la majesté du Roy (1559) :

https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10165837?page=2,3

guillaume.berthon@sorbonne-nouvelle.fr

emmanuel.buron@free.fr

julien.goeury@club-internet.fr

jcharlesmonferran@free.fr