Olivier Leplatre

L’Invention d’un livre. Les Aventures de Télémaque de Fénelon illustrées au XVIIIe siècle

Paris, Classiques Garnier, coll. « Figurales », n° 3, 2026.

L’histoire éditoriale des Aventures de Télémaque de Fénelon est en partie celle d’un livre illustré : portraits d’auteur, frontispices, figures rythmant le récit, les images ont, au XVIIIe siècle, inscrit le texte dans un régime de visibilité riche de propositions imaginaires et d’hypothèses de lecture.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406189176 - au prix de 108 euros