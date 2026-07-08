Mara Fazio

Voltaire contre Shakespeare

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études sur le théâtre et les arts de la scène », n° 45, 2026.

Aux yeux de Voltaire, Shakespeare apparaît comme un génie excessif, capable de bouleverser les règles classiques et de remettre en question le primat culturel français. L’ouvrage inscrit cette opposition dans une Europe marquée par l’affirmation du théâtre shakespearien qui conduit au romantisme.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406205760 - au prix de 78 euros