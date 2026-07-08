CompLit Journal of European Literature, Arts and Society 2026 – 1, n° 11. "In Memoriam Brigitte Le Juez, Une constellation en partage" (Hélène Rufat et Metka Zupančič, dir.)

CompLit Journal of European Literature, Arts and Society 2026 – 1, n° 11. In Memoriam Brigitte Le Juez. Une constellation en partage

Sous la direction d'Hélène Rufat et Metka Zupančič

Paris, Classiques Garnier, coll. « CompLit. Journal of European Literature, Arts and Society », n° 11, 2026.

Revue de la Société Européenne de Littérature Comparée, CompLit: Journal of European Literature, Arts and Society accueille des articles de littérature comparée, écrits en anglais ou en français, essentiellement centrés sur des perspectives européennes. Elle comprend des varia et des numéros spéciaux.

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