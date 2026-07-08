Revue
Nouvelle parution
La Revue des lettres modernes 2026 – 7, n° 9. « Afin que rien ne meure ». Le deuil dans et de l’œuvre de Marguerite Duras (Sylvie Loignon, dir.)

La Revue des lettres modernes 2026 – 7, n° 9. « Afin que rien ne meure ». Le deuil dans et de l’œuvre de Marguerite Duras (Sylvie Loignon, dir.)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "La Revue des lettres modernes", 2026
  • EAN : 9782406209621
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20963-8
  • ISSN : 0035-2136
  • Numéro : 9
  • 283 pages
  • Prix : 38EUR.
  • Date de publication :
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)

La Revue des lettres modernes 2026 – 7, n° 9. « Afin que rien ne meure ». Le deuil dans et de l’œuvre de Marguerite Duras

Sous la direction de Sylvie Loignon

Paris, Classiques Garnier, coll. « La Revue des lettres modernes », n° 7, série « Marguerite Duras » n° 9, 2026.

Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrées aux écrivains modernes et contemporains.

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