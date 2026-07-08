A contrario, n° 39 : "La vie et les mots de Veena Das" (dir. Joséphine Stebler, Yves Erard, Marco Motta)

Ce numéro est issu des journées d’études intitulées « La vie et les mots de Veena Das : un attachement au monde (qui vient) » qui se sont tenues à l’Université de Lausanne (UNIL) en novembre 2024. Organisé conjointement par le FIL de l’EFLE et la Plateforme en études genre (PLaGE) de l’UNIL, cet événement a été l’occasion d’une heureuse rencontre autour de La vie et les mots : violence et descente dans l’ordinaire de l’anthropologue indienne Veena Das. Paru en anglais en 2007 (Das 2007), cet ouvrage majeur de l’anthropologie contemporaine venait d’être traduit à la fois en français (Das 2023) et en italien (Das 2024). Cette coïncidence temporelle a rendu possible la conversation entre un certain nombre de philosophes et d’anthropologues et une partie des traducteurs·trices du livre pour tenter d’articuler ce que cela peut vouloir dire de faire de la philosophie ou de l’anthropologie avec Veena Das. […]

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