Des figures à l’écocritique : décentrements. Conférence de Julie Sermon (Lausanne)

Professeur invitée de la Faculté des Lettres de l'Unil à l’initiative de la Section de français et du Centre d’études théâtrales, Julie Sermon inaugurera son séminaire semestriel par une conférence le jeudi 17 septembre 2026 à 14h15.

Spécialiste reconnue des arts de la scène contemporains, Julie Sermon est professeure en études théâtrales à l’Université Paris Nanterre et dramaturge. Attentifs aux évolutions des formes, des techniques et des pratiques propres aux arts de la scène contemporains, ses travaux s’attachent à en décrire les modalités, à en conceptualiser les enjeux et à en interroger la portée – esthétique, politique, symbolique. Quatre grands domaines ont été jusqu’ici au cœur de ses investigations : théorie du personnage et des figures ; théâtre de marionnettes, d’objets et de matières ; intermédialités ainsi qu’écocritique et écopoétique du spectacle vivant. Ses recherches contribuent de manière significative au renouvellement des approches en études théâtrales.

Dans le cadre de cette invitation, Julie Sermon donnera une conférence intitulée « Des figures à l’écocritique : décentrements » la semaine de la rentrée universitaire, le jeudi 17 septembre 2026 à 14h15.

Elle proposera également un séminaire de Master bi-mensuel intitulé « Poétiques du personnage théâtral contemporain : mutations dramaturgiques et actorales », qui aura lieu les jeudis de 14h15 à 15h45 et de 16h à 17h30, aux dates suivantes : 17 septembre, 1er octobre, 15 octobre, 22 octobre, 12 novembre, 26 novembre et 10 décembre 2026.

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