Joseph Brodsky, Comme un flambeau, dans ces ténèbres noires. Anthologie poétique 1961-1996

L’œuvre de Joseph Brodsky (1940-1996), lauréat du prix Nobel de littérature en 1987, a été en partie occultée en France par le destin du poète, symbole de la dissidence du régime soviétique. Pour rendre compte de sa poésie d’une extraordinaire virtuosité formelle, liant l’intime à l’épique, au mythologique, et à de constantes préoccupations métaphysiques, André Markowicz a composé un volume qui réunit les poèmes publiés dans la collection « Du monde entier » en 1987 et 1993, replacés ici dans leur ordre chronologique, auxquels s’ajoute une sélection de poèmes inédits en français.

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On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Joseph Brodsky, la poésie à échelle humaine", par Jacques Darras

Comme un flambeau, dans ces ténèbres noires est une anthologie de poèmes de Joseph Brodsky (1940-1996), Prix Nobel de littérature 1987. André Markowicz y a réuni des œuvres dont la composition s’échelonne entre 1961 et 1996.