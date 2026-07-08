Loger le personnage, habiter la fiction : représentations, circulations, usages littéraires, artistiques et culturels de la "maison du personnage". XIXe- début XXe s. (Maison Victor Hugo, Paris)

Pré-programme

Colloque international organisé par Marie-Clémence Régnier (université d’Artois / IUF)

Loger le personnage, habiter la fiction :

représentations, circulations, usages littéraires, artistiques et culturels de la "maison du personnage" (XIXe- début XXe s.)

12-13 octobre 2026

Lundi 12 octobre

8H45 Accueil des participant.e.s

9H00 Mot de bienvenue

9H10 Conférence inaugurale de Ch. Pradeau (Sorbonne Université)

9H50 Échanges avec l’auditoire

10h-10h50 Approche panoramique des enjeux épistémologiques et de la réception du corpus balzacien

Aurélie Zemmour – « Habiter, ou bien être dans La Comédie humaine ? »

Marius Butnaru – « Opérateurs de l’habitabilité : la maison du personnage et la résonance lectorale dans le roman balzacien selon Thomas Pavel »

10h50-11h Pause

11h-11h50 L’intimité révélée et exposée

Caroline Vernier Bertelle – « Loger l’intime, donner à voir : dispositifs optiques et figuration de la chambre chez Balzac »

Kathia Huynh - « Éros décorateur »

12h00-13h30 Déjeuner

13h30-14h20 (Se) Loger au féminin, investir un « lieu à soi » ? (1/2)

Yen-Chun TSENG (université Lyon III) – « Les refuges des « exilées » dans La Comédie humaine : ‘’petits paradis rêvés’’ pour les femmes mal mariées du XIXe siècle ou manifestation de leurs révoltes ? »

Lucia Lapenna (université de Lorraine) – « Loger l'héroïne : habiter et représenter le féminin dans la fiction balzacienne »

15h20-15h30 Pause

15h30-16h40 (Se) Loger au féminin, investir un « lieu à soi » ? (2/2)

Jean-Jacques Gautier (ancien conservateur au Mobilier national) – « Eugénie Grandet, SDF »

Amandine Lebarbier (université Paris-Nanterre) - « L’atelier d’artiste : enjeux et modes d’occupation pour les personnages d’artistes »

Gabrielle Bornancin-Tomasella (université de Grenoble) – « La part matérielle de Clio »

Dîner

Mardi 13 octobre

09h30-10h45 Normes et marges

Vesna Elez (université de Belgrade) – « Les intérieurs sous la Monarchie de Juillet : Frédéric Moreau et Marie Arnoux dans L’Éducation sentimentale »

Sophie Vanden Abeele-Marchal (Sorbonne université) - « Les chambres de Chatterton »

Caroline Francoite (université de Toulouse) - « Sans chambre à soi : la maison des marginaux chez Zola »

10h45-10h55 Pause

10h55-12h10 Grandeurs et misères des « intérieurs »

Clara Galliere (Sorbonne université) – "Tout le monde n’a pas de maison pour y venir au monde" : à la recherche des domiciles fixes dans Les Misérables de Victor Hugo.

Bertrand Bourgeois (université de Melbourne) – « De Fontenay à Orsay : postérité et métamorphoses d’un haut-lieu de la décadence »

Anthony Glaise (professeur agrégé de lettres classiques, docteur ès lettres, rédacteur en chef du bulletin de l’association internationale des amis de Pierre Loti et secrétaire général de l’association) - « ‘’Il n'y a d'urgent que le décor’’. Poétiques du logement dans les romans de Pierre Loti »

12h15-13h45 Déjeuner

13h45-14h55 Intérieurs « début de siècle » : un moment de bascule ?

Madeleine Têtu (université McGill) - « Quitter son logis afin d’habiter différents possibles romanesques : les cas de Charlus et d’Albertine dans À la recherche du temps perdu »

Yoonsun Choi (Sorbonne université) – « Habiter la maison de tante Léonie »

Yasuhiro Ito (université de Strasbourg) – « De la Maison rustique des dames à la fiction »

14h55-15h05 Pause

15h05-15h45 Projet « Vauquer 3D »

Lumidla Postel, Jonathan Tanant (New Atlantis) et Marie-Clémence Régnier (université d’Artois / IUF) – « Reconstituer un lieu de fiction en 3D : premières restitutions et réflexions autour de la pension Vauquer »

15h45-16h30 Discussion et conclusion