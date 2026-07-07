La créativité multimodale dans les livres traduits pour les enfants et la jeunesse (en ligne)

Colloque international organisé par l’Université « Ștefan cel Mare » de Suceava, Roumanie,

en partenariat avec l’Université d’État « Alecu Russo » de Bălți, République de Moldova

Projet de recherche : Créativité et multimodalité dans les livres pour les enfants traduits en Roumanie et en Moldovie depuis les années 1990

Les 23 et 24 octobre 2026, en ligne

Dans l’univers multimodal des livres pour les enfants et la jeunesse, les images ont toujours représenté bien plus que de simples éléments décoratifs, tandis que leur traduction ne s’est jamais réduite au simple passage d’une langue dans une autre.

La multimodalité, telle qu’elle apparaît dans les albums, les livres d’images, les romans graphiques ou les éditions numériques est couramment décrite en termes de « multiplication du sens » (meaning multiplication) (Bateman, 2014) ou de « re-sémiotisation » (resemiotization) (Mahasneh & Abdelal, 2022). Comme l’a souligné Riitta Oittinen (2000), la synergie entre texte et image dans les livres pour les enfants est essentielle pour mettre en valeur les aspects particuliers à transmettre aux jeunes lecteurs. Cette relation est d’autant plus intéressante qu’elle n’est pas toujours symétrique (le texte et les illustrations véhiculant la même information) (voir Nikolajeva et Scott, 2006) ; elle peut également être complémentaire (le texte et l’image comblant mutuellement leurs lacunes), enrichissante (le texte ou l’image apportant des informations supplémentaires), contrepointique (le texte et l’image se contredisant à différents degrés) ou encore sylleptique (le texte et l’image développant deux récits distincts).

Par ailleurs, si la traduction peut être considérée comme une activité créative (voir Kussmaul, cité dans Hewson, 2016), les livres pour les enfants, en raison de leur ouverture particulière à l’adaptation, constituent un corpus qui se prête plus aisément à des solutions (trans)créatives qu’à des approches normatives, tant pour les textes que pour les illustrations.

Les chercheurs s’intéressant au lien « polyphonique » entre le verbal et le visuel dans les livres pour les enfants en traduction sont cordialement invités à proposer des communications portant notamment sur les thèmes suivants (liste non exhaustive) :

§ Réinterprétations des classiques de la littérature jeunesse : traduction, adaptation, illustration et mémoire culturelle (par exemple : tricentenaire des Voyages de Gulliver, bicentenaire du Petit Mouck, centenaire de Winnie l’Ourson)

§ L’orchestration texte-image dans les œuvres traduites destinées aux enfants et aux adolescents

§ De l’iconotextualité à l’interculturalité : représentations picturales des émotions (joie, tristesse, peur, colère, etc.) ou d’un même personnage dans différentes cultures cible

§ Visibilité péritextuelle et épitextuelle : auteurs, traducteurs et illustrateurs mis en valeur à l’intérieur et à l’extérieur du livre de jeunesse

§ Apprentissage visuel et enseignement des langues étrangères : l’impact éducatif des livres pour les enfants et la jeunesse traduits et illustrés.

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Bibliographie :

BATEMAN, John A. (2014) : Text and Image. A Critical Introduction to the Verbal/Visual Divide. Londres et New York : Routledge.

BORODO, Michał ; DIAZ-CINTAS, Jorge (2025) : The Routledge Handbook of Translation and Young Audiences. Oxford : Routledge.

GRAUR, Evelina-Mezalina ; MOROŞAN, Nicoleta-Loredana (éds.) (2022) : Communication multimodale et discours argumentatif/Multimodal Communication and Argumentative Discourse (Anadiss 33(I)). Suceava : Éditions de l’Université “Ştefan cel Mare”.

HĂISAN, Daniela ; BALAŢCHI, Raluca-Nicoleta (éds.) (2023) : Iconotexte et traduction (Atelier de Traduction 39-40). Suceava : Éditions de l’Université “Ştefan cel Mare”.

HEWSON, Lance (2016) : « Creativity in Translator Training: Between the Possible, the Improbable and the (Apparently) Impossible », Linguaculture, vol. 7, no 2, pp. 9-25.

KALEZIĆ-RADONJIĆ, Svetlana (éd.) (2025) : Folia Linguistica et Litteraria: Journal of Language and Literary Studies nº 52 (numéro thématique : Magic of Sound: Children’s Literature and Music), Univerzitet Crne Gore.

KESSLER, Matt (2022) : « Multimodality », ELT Journal, vol. 76, no 4, pp. 551–554.

MAHASNEH, Anjad A. ; ABDELAL, Rahaf (2022) : « Resemiotization of Illustrations in Children’s Picture Books Between English and Arabic », Sage Open.

MARTINEZ MATEO, Roberto (2015) : « Contrastive Multimodal Analysis of Two Spanish Translations of a Picture Book », Procedia – Social and Behavioral Sciences, no 212, pp. 230-236.

NIKOLAJEVA, Maria ; SCOTT, Carole (2006) : How Picturebooks Work. New York et Oxon : Routledge.

OITTINEN, Riitta (2000) : Translating for Children. New York : Routledge.

REGATTIN, Fabio (2023) : « Traducteurs de livres illustrés : investigateurs sémiotiques ou trompeurs sémiotiques ? », in Atelier de Traduction nº 39-40, pp. 15-28.

VAN COILLIE, Jan ; MCMARTIN, Jack (2020) : Children’s Literature in Translation: Texts and Contexts. Louvain : Leuven University Press.

XU, Derong; JIANG, Jianli (2014) : « On the Framework of Translation Criticism of Children’s Literature », in Foreign Languages Research, 2, pp. 66-71.

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Conférenciers invités :

Svetlana KALEZIĆ-RADONJIĆ, Université du Monténégro

Fabio REGATTIN, Université d’Udine

Derong XU, Université océanique de Chine

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Comité d’organisation :

Daniela HĂISAN

Anjela COȘCIUG

Raluca-Nicoleta BALAȚCHI

Ecaterina FOGHEL

Daniela-Maria MARȚOLE

Daniela PREAȘCĂ

Anton ZAZULEAC

Tatiana BOGDANICI

Comité scientifique :

Daniela HĂISAN, Université « Ștefan cel Mare » de Suceava, Roumanie

Anjela COȘCIUG, Université d’État « Alecu Russo » de Bălți, République de Moldova

Raluca-Nicoleta BALAȚCHI, Université « Ștefan cel Mare » de Suceava, Roumanie

Nikola BJELIĆ, Université de Niš, République de Serbie

Muguraș CONSTANTINESCU, Université « Ștefan cel Mare » de Suceava, Roumanie

Rodica-Ioana DIMITRIU, Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iași, Roumanie

Ecaterina FOGHEL, Université d’État « Alecu Russo » de Bălți, République de Moldova

Olga GANCEVICI, Université « Ștefan cel Mare » de Suceava, Roumanie

Teodora GHIVIRIGĂ, Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iași, Roumanie

Evelina-Mezalina GRAUR, Université « Ștefan cel Mare » de Suceava, Roumanie

Simona-Aida MANOLACHE, Université « Ștefan cel Mare » de Suceava, Roumanie

Daniela-Maria MARȚOLE, Université « Ștefan cel Mare » de Suceava, Roumanie

Gina MĂCIUCĂ, Université « Ștefan cel Mare » de Suceava, Roumanie

Nicoleta-Loredana MOROȘAN, Université « Ștefan cel Mare » de Suceava, Roumanie

Daniela PETROȘEL, Université « Ștefan cel Mare » de Suceava, Roumanie

Ioana-Crina PRODAN, Université « Ștefan cel Mare » de Suceava, Roumanie

Daria PROTOPOPESCU, Université de Bucharest, Roumanie

Lamiae SLAOUI, Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation de Fès, Royaume du Maroc

Sara VECCHIATO, Université d’Udine, Italie

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Modalités de soumission :

Date limite d’envoi des propositions : 30 août 2026

Notification d’acceptation : 10 septembre 2026

La proposition doit comprendre :

le nom de l’auteur ou des auteurs et leur affiliation institutionnelle ;

le titre de la communication ;

un résumé de 300 mots et 5 mots-clés (dans la langue de présentation).

Les propositions sont à envoyer à l’adresse : creatmodconference@gmail.com

Les langues de communication sont l’anglais et le français, mais les études peuvent porter sur toute combinaison de langues.

Les actes du colloque feront l’objet d’une publication dans revue indexée BDI (e.g. Atelier de Traduction) et/ou dans un ouvrage collectif publié par une maison d’édition académique.

La participation et la publication sont gratuites.

