Appel pour un Dictionnaire de la Préhistoire imaginaire.

Depuis la fin du siècle dernier, de nombreux spécialistes (entre autres Wiktor Stoczkowski, Claudine Cohen, Albert et Jacqueline Ducros ; puis Pascal Semonsut, et par endroits dans leurs livres Nathalie Richard, Sophie de Beaune) ont montré leur intérêt pour la Préhistoire imaginaire. Sans même évoquer les créations romanesques d'assez nombreux préhistoriens, on peut peut-être faire remonter les premières réflexions préhistoriennes sur les fictions à une préface de Jean Combier ou à un article de François Bordes. Mais les créateurs eux-mêmes ont réfléchi depuis longtemps à l'activité à laquelle ils se livraient : ainsi Jack London et Ray Nyst dès les années 1900, J.-H. Rosny aîné et Gérard de Lacaze-Duthiers un peu plus tard, et aujourd'hui de nombreuses et nombreux paléoartistes, écrivaines et écrivains. […]

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Toute manifestation d'intérêt est à adresser à marc.guillaumie@orange.fr avant le 30 sept. 2026.