Béatrice Ferrier, Théâtre d'enfance et réécritures bibliques au XVIIIe siècle

Fondé sur l’approche sérielle d’un corpus composé principalement de pièces mineures (1689-1789), l’ouvrage questionne les implications de l’imaginaire biblique dans l’éducation enfantine du dix-huitième siècle où le théâtre joue un rôle considérable. Bien que peu explorées du côté de l’enfance, les réécritures théâtrales bibliques jalonnent tout le siècle et permettent d’adopter un point de vue transversal sur des contextes éducatifs différents, en l’occurrence dans les collèges de garçons, dans les institutions de jeunes filles et dans les familles. Elles permettent d’observer plus précisément les jeux de circulation qui s’opèrent d’une scène à l’autre de manière à dépasser les clivages habituels entre théâtre scolaire d’un côté et théâtre d’éducation de l’autre. Elles offrent un prisme intéressant pour aborder des questions pédagogiques, esthétiques et idéologiques à l’heure où de nombreuses mutations ont cours dans l’éducation et dans la sphère religieuse. L’angle d’approche choisi conduit donc à observer de manière transversale, à partir du théâtre biblique, la transition qui s’opère, dans le domaine de l’éducation, entre l’ancien monde et le nouveau monde sous l’influence des Lumières.