Séminaire Zola 2026/2027" Écrire/Voir la vie" (Centre d'étude sur Zola et le naturalisme, ITEM/CNRS-ENS)

Le séminaire Zola se déroule selon des séances mensuelles, d’octobre 2026 à avril 2027, le vendredi de 10h à 12h.

Retransmission en direct : demander le lien de connexion à jean-sebastien.macke@cnrs.fr

Séances mises en ligne sur la chaîne du Centre d’étude sur Zola et la naturalisme sur Canal-U / https://www.canal-u.tv/chaines/cnrspouchet/item/centre-d-etude-sur-zola-et-le-naturalisme

Adresses : CNRS 59, rue Pouchet 75017 PARIS, salle 255

Écrire / Voir la vie

9 octobre 2026 : Céline Grenaud-Tostain (Université d’Évry Val d’Essonne et ITEM/CNRS) & Jean-Sébastien Macke (ITEM/CNRS), La correspondance zolienne à l’épreuve de la génétique : un nouveau projet scientifique pour le Centre Zola

13 novembre 2026 : Marie-Astrid Charlier (Université Paul-Valéry – Montpellier 3, RIRRA 21 et IUF), Qu’est-ce que le naturalisme ? Approche médiatique et culturelle d’un objet à identifier

11 décembre 2026 : Alain Pagès (Sorbonne Nouvelle), Émile Zola. Scènes d’une vie d’écrivain

22 janvier 2027 : Dominique Legallois (Sorbonne Nouvelle), D’où viennent les stylèmes naturalistes ?

26 février 2027 : Marie Duval, Dreyfus au théâtre et au cinéma : un héros oublié

26 mars 2027 : Anne-Simone & Pierre Dufief (Université d’Angers et Université Paris Nanterre), Julia Daudet : Un siècle de vie littéraire

23 avril 2027 : Antonia Fonyi (CNRS), La première version connue d’Une vie de Maupassant. Les débuts d’un romancier