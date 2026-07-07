L’architecte et le musée.

Interactions professionnelles et enjeux historiographiques

Colloque

ENSA Nancy, le 24 novembre 2026 & ENSA Paris-Belleville, les 26 et 27 novembre 2026

Résumé court

Cet appel à communications propose d’explorer un champ encore peu étudié : les relations entre les architectes et les musées. Au-delà de l’histoire des bâtiments muséaux, le colloque interroge la place des musées dans la formation, les pratiques, les réseaux et les trajectoires professionnelles des architectes en France, sans distinction de période. Les propositions pourront porter sur les architectes exposés dans les musées, leur rôle de collectionneur, conservateur ou administrateur, leurs pratiques de visite et leurs usages de la culture muséale, ainsi que sur la valeur symbolique et professionnelle de la commande muséale.

Mots clés

architecte ; musée ; formation ; profession ; histoire ; gestion ; collection ; critique ; expertise ; reconnaissance ; carrière ; réseaux ; culture

Argumentaire

Que fait l’architecte au(x) musée(s) ? Que font les musées aux architectes ?

On pourrait croire que ces deux questions ont été abondamment traitées dans la littérature académique, aussi bien en histoire de l’architecture qu’en histoire de l’art. Or, si l’on excepte quelques sujets désormais bien balisés tels que l’histoire architecturale des musées (Texier et Civil, 2023 ; Hottin, 2024) ou l’histoire des musées et des expositions temporaires d’architecture (Schuck 1991 ; Bergdoll, 2014 ; Quantin-Biancalani, 2023 ; Fankhänel, 2024 ; Tichit, 2024, 2025), la richesse des liens entre les architectes et les musées demeure largement inexplorée.

Le présent appel vise moins à documenter l’histoire de l’intervention, qu’elle soit théorique ou pratique, des architectes sur l’architecture des musées, qu’à comprendre quelle place le musée occupe dans les trajectoires professionnelles individuelles mais aussi collectives, des architectes en France ainsi que dans l’écriture d’une histoire de l’architecture.

Ainsi, il s’agira dans un premier temps, de questionner la présence des architectes dans les collections des musées et ses conséquences sur l’écriture de l’histoire de l’architecture et de sa patrimonialisation. Un second axe d’étude consistera à mettre en lumière la figure de l’architecte collectionneur, administrateur ou conservateur de musée. Un troisième axe interrogera plus directement la figure de l’architecte visiteur et comment il utilise et fait valoir sa culture artistique et muséale. Enfin, un dernier axe interrogera la figure de l’architecte et la commande muséale.

Le présent appel a pour ambition de contribuer à documenter l’histoire de la profession d’architecte en France et d’interroger la culture professionnelle des architectes, autant dans une perspective historique que dans le cadre d’un état des lieux actuel de la profession. De ce fait, si le colloque sera centré sur le territoire français, nous encourageons les propositions sans restriction de période ni de discipline.

Axe 1 : L’architecte exposé

Cet axe vise à documenter l’histoire de la présence d'œuvres d’architectes au sein des collections muséales permanentes en posant l’hypothèse d’une spécificité de ce type d’accrochage. Il interrogera notamment la représentation de l’architecture contemporaine et les enjeux liés à l’entrée au sein des collections de cette catégorie d'œuvres. Les propositions pourront questionner le contexte, la portée et la signification de l’acquisition, du don ou du dépôt d’œuvres d’architectes dans les musées. Elles pourront mettre en lumière la place des musées dans les stratégies d’accès à la consécration, aussi bien individuelle que collective, des architectes vivants et interroger ainsi leur rôle dans l’écriture de l’histoire de l’architecture. Elles pourront également aborder la question de la figure de l’architecte-artiste à travers le temps.

Axe 2 : L’architecte collectionneur, administrateur et conservateur

Cet axe abordera les relations des architectes avec l’institution muséale. Comment investissent-ils ce milieu ? Les propositions pourront documenter leur participation à la fondation des musées et institutions de conservation, et interroger également la question de leur expertise notamment artistique. Elles auront ainsi pour objectif de mettre en lumière les motivations et les intérêts des architectes dans la naissance et le développement de ces institutions, d’évaluer la reconnaissance de leur expertise que ce soit en matière de choix muséographiques que d’orientations scientifiques. Les propositions mettront ainsi en lumière des figures d’architectes-conservateurs ou administrateurs ou encore d’architectes-collectionneurs. Elles pourront également documenter les relations entre architectes et conservateurs, en mettant à l’inverse en lumière le développement de l’expertise de ces derniers en matière d’architecture et porter sur les conflits d’expertise entre ces différents professionnels. La question des réseaux des architectes dans la fondation et la naissance des musées pourra être questionnée afin de faire émerger les stratégies professionnelles que le soutien à ces entreprises sous-tend. Il s’agira plus largement de questionner le sens et la portée de l’engagement des architectes auprès des musées ainsi que leur culture professionnelle à travers l’histoire jusqu’à nos jours.

Axe 3 : L’architecte visiteur

Cet axe s’intéressera à la question de la culture artistique des architectes. Les propositions pourront porter sur la manière dont les architectes manipulent le savoir propre au musée. Elles seront ainsi l’occasion de revenir sur la manière dont ils s’emparent de la connaissance des collections dans leurs discours mais aussi dans leurs réalisations. Les propositions pourront également interroger le rôle de vecteur de diffusion d’une culture muséale des revues professionnelles et interroger la manière dont elle est présentée par les commentateurs architectes. Elles pourront également questionner la manière dont cette culture est instrumentalisée par les architectes dans leurs discours ou pour défendre des positionnements intellectuels. En outre, la question de la fréquentation des musées par les architectes pourra être interrogée. Ainsi, les propositions pourront traiter du rôle pédagogique du musée et rendre compte de la place occupée par ces institutions dans la formation des architectes. Plus largement, elles aborderont leur expérience de visite et leur mise en récit. In fine, les propositions attendues devront permettre d’éclairer le rôle endossé par les musées dans la définition d’une culture professionnelle à travers l’histoire.

Axe 4 : Le projet de musée dans la carrière de l’architecte

Les propositions s’inscrivant dans cet axe interrogeront la valeur de distinction du projet d’architecture muséal dans le parcours professionnel des architectes. Quelle place occupe un projet d’architecture au sein de la carrière d’un architecte ? Quelle plus-value professionnelle une telle commande est-elle susceptible de lui apporter ? Les propositions pourront ainsi interroger le prestige professionnel lié à la commande publique de musée en même temps qu’elle pourra mettre en regard le statut de l’architecte dans le cadre du développement de la privatisation de la commande. À l’inverse, on pourra aussi aborder la manière dont les projets de musée ont pu nuire à la carrière d’un architecte ou participer plus largement à la construction d’une représentation négative de la profession.

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Modalités de contribution

Le colloque prévoit plusieurs sessions thématiques de communications (20 min par communication).

Les propositions, rédigées en français, comprendront :

un titre

un résumé de 300 mots maximum

une indication des sources principales et références bibliographiques

une mini-bio

nom, prénom et adresse e-mail de l’auteur.e

Elles sont à envoyer jusqu’au 30 septembre 2026 au plus tard à julien.bastoen@paris-belleville.archi.fr et lena.lefranc-cervo@trifine.fr.

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Calendrier prévisionnel

6 juillet 2026 : lancement de l’appel à communication

30 septembre 2026 : date butoir pour l’envoi des propositions de communication

Première quinzaine d’octobre 2026 : sélection des propositions et notification aux intervenants

15 novembre 2026 : envoi des résumés définitifs et drafts des communications

24 novembre 2026 : conférence préliminaire à l’ENSA Nancy

26-27 novembre 2026 : colloque à l’ENSA Paris-Belleville et dans un musée parisien (sous réserve)

Comité d’organisation

Julien Bastoen, maître de conférences en histoire et cultures architecturales, ENSA Paris-Belleville / Ipraus

Léna Lefranc-Cervo, docteure en histoire des arts, enseignante en histoire et cultures architecturales, ENSA Nancy / LHAC

Comité scientifique

Maxime Decommer, maître de conférences en sciences humaines et sociales, ENSA Bretagne, Rennes / Grief

Cécilia Hurley-Griener, chercheuse HDR, rattachée aux collections spéciales, responsable du pôle patrimonial, Université de Neuchâtel

Guy Lambert, maître de conférences en histoire et cultures architecturales, ENSA Paris-Belleville / Ipraus

Françoise Mardrus, directrice des études muséales et de l'appui à la recherche, Centre de recherche Dominique-Vivant Denon, musée du Louvre

Jean-Paul Midant, maître de conférences HDR en histoire et cultures architecturales, ENSA Paris-Belleville / Ipraus

Lucile Pierron, maîtresse de conférences en histoire et cultures architecturales, ENSA Nancy / LHAC

Carmen Popescu, professeure HDR en histoire et cultures architecturales, ENSA Paris-Val-de-Seine / CRH-Lavue

Nathalie Simonnot, ingénieure de recherche HDR, ENSA Versailles / LéaV

Alice Thomine-Berrada, conservatrice générale du patrimoine et responsable des collections des Beaux-Arts de Paris (ENSBA)