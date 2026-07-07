Anne Mathieu, Journalistes face à l’Épuration (1945-1946). Enquête dans des archives inexplorées

Ce livre fait plonger au cœur des bouleversements qui ont marqué la presse française de l’avant-guerre à la Libération.

S’appuyant sur des sources inédites et inexplorées, Anne Mathieu se livre à l’examen minutieux d’archives jusqu’alors non étudiées, celles de la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels, dont on célèbre en 2026 le 90e anniversaire.

Elle analyse les trajectoires des journalistes depuis la création de la carte de presse jusqu’aux lendemains de l’Épuration, reconstitue leurs parcours professionnels grâce aux indications données à l’appui de leur demande d’attribution ou de renouvellement de la carte. On les surprend ainsi dans un exercice professionnel habituellement non public. On retrouve des reporters qui ont couvert la guerre d’Espagne, l’Anschluss et bien d’autres événements

Au travers de 237 dossiers dépouillés, l’historienne révèle les dilemmes et les stratégies, les trajectoires individuelles et collectives, restitue les débats. Elle donne à entendre la parole de journalistes confrontés aux procédures de la Commission dès 1936, et, surtout, au « Questionnaire de l’Épuration » auquel chacun doit se soumettre à partir de 1945.

L’ouvrage éclaire une période charnière, celle de l’Épuration, où la quête de vérité et de justice s’est confrontée aux complexités du réel.

Table des matières

Chapitre 1. Avoir une « carte de presse » (1936-mai 1940)

Interlude. Descendre dans les archives

Chapitre 2. De l’Occupation au « questionnaire de l’Épuration » (juin 1940-juin 1946 ; juillet 1946-1949)

Chapitre 3. Journaliste pendant l’Occupation

Chapitre 4. Opposant à Vichy et à l’Occupant

Chapitre 5. Sanctionner ou ne pas sanctionner

Un faux épilogue ? Débusquer les « collaborateurs » après l’Épuration

Index des noms et des journaux, bibliographie.

Annexes, illustrations et cahiers couleur