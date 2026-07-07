Revue de littérature comparée, 2026-1 : "L’anthologie comme pratique comparatiste" (dir. Pierre Brunel, Daniel-Henri Pageaux, Anne Teulade)
L’anthologie comme pratique comparatiste
Introduction. L’anthologie comme pratique comparatiste, par Robin Lefere
José Francisco Ruiz Casanova, Una antología poética panorámica desde la perspectiva comparatista: La antología plurilingüe y nacional (o territorial)
Javier de Navascués, Un sueño por resolver: las antologías de poesía hispánica en el siglo XX
Lucas Adur, Una refundación antológica: McOndo o de cómo escribir “literatura latinoamericana” después del boom
Robin Lefere, Borges, anthologue comparatiste
Varia
Alexia Kalantzis, L’Europe en revues. La construction d’un espace européen à travers les revues artistiques et littéraires françaises, allemandes et italiennes (1890-1914)
Miriam Begliuomini, Ici tout le monde s’arrache les traductions. La correspondance inédite entre Georgette Camille et Virginia Woolf
Fadi Khodr, Stétié lecteur de Mandiargues
Étude critique
Daniel-Henri Pageaux, Les Renaissances au miroir comparatiste : Histoire des idées & perspectives européennes
In Memoriam Jean de Palacio (1931-2024)
Résumés
Abstracts