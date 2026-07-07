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Revue de littérature comparée, 2026-1 :

Revue de littérature comparée, 2026-1 : "L’anthologie comme pratique comparatiste" (dir. Pierre Brunel, Daniel-Henri Pageaux, Anne Teulade)

  • Paris, Klincksieck, 2026
  • 128 pages
  • Prix : 33 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola

Sommaire en ligne via Cairn…

L’anthologie comme pratique comparatiste

Introduction. L’anthologie comme pratique comparatiste, par Robin Lefere
José Francisco Ruiz Casanova, Una antología poética panorámica desde la perspectiva comparatista: La antología plurilingüe y nacional (o territorial) 
Javier de Navascués,  Un sueño por resolver: las antologías de poesía hispánica en el siglo XX
Lucas Adur, Una refundación antológica: McOndo o de cómo escribir “literatura latinoamericana” después del boom 
Robin Lefere, Borges, anthologue comparatiste 

Varia

Alexia Kalantzis, L’Europe en revues. La construction d’un espace européen à travers les revues artistiques et littéraires françaises, allemandes et italiennes (1890-1914)
Miriam Begliuomini,  Ici tout le monde s’arrache les traductions. La correspondance inédite entre Georgette Camille et Virginia Woolf
Fadi Khodr,  Stétié lecteur de Mandiargues 

Étude critique
Daniel-Henri Pageaux, Les Renaissances au miroir comparatiste : Histoire des idées & perspectives européennes 
In Memoriam Jean de Palacio (1931-2024) 
Résumés 
Abstracts