Degrés d'attensité (Front de libération de l'attention)

On doit à Yves Citton d'avoir dès 2014 attiré notre attention sur la marchandisation de l'attention dans un essai qui a connu récemment une nouvelle édition au format de poche (Points). Il avait donné un prolongement à la question dans un volume supervisé avec Estelle Doudet, Écologies de l'attention et archéologie des médias (UGA éd.), et désormais accessible en ligne sur OpenEdition via Fabula. Yves Citton a pris dans l'intervalle le temps de traduire un manifeste signé par The Friends of Attention, Attensité ! Manifeste du mouvement de libération de l'attention (La Découverte). L'ouvrage invite à résister collectivement à l'érosion de l'attention, en développant des formes communes d'activisme attentionnel. Cela passe par des pratiques d'étude, par la constitution de "sanctuaires attentionnels", par le montage de larges coalitions pour défendre et expérimenter les forces collectives de l'ATTENSITÉ, cette qualité transformatrice du libre mouvement de l'attention, dans toute sa plénitude, librement partagée. Le Manifeste appelle à davantage qu'une simple lecture. Accompagné de manuels d'activation collective, il fraie des façons concrètes de rejoindre un mouvement mondial de lutte contre l'exploitation et pour la libération de l'attention. Fabula donne à lire les premières pages de l'ouvrage… et à découvrir le Guide pratique… Signalons que le dernier numéro de la revue Multitudes, accessible en ligne, via Cairn, offre un dossier "Attention 3.Ø" présenté par Yves Citton encore.
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Publié le par Marc Escola