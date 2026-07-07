The Friends of Attention, Attensité ! Manifeste du mouvement de libération de l'attention (trad. Yves Citton)

Traduit de l'anglais par Yves Citton

NOTRE ATTENTION EST EN CRISE

Tout le monde le constate, tout le monde le ressent. Au lieu de s'en plaindre, un collectif transnational, The Friends of Attention, entreprend d'organiser la résistance.

RÉSISTER CONTRE QUOI ?

Contre la fracturation attentionnelle – équivalent du fracking qui fracasse les roches pour en extraire du pétrole de schiste. En pressurisant notre attention sur les réseaux sociaux, le capitalisme de plateforme détruit nos capacités mentales, isole les individus et fragilise nos démocraties.

RÉSISTER COMMENT ?

Collectivement, en développant des formes communes d'activisme attentionnel. Cela passe par des pratiques d'étude, par la constitution de " sanctuaires attentionnels ", par le montage de larges coalitions pour défendre et expérimenter les forces collectives de l'ATTENSITÉ, cette qualité transformatrice du libre mouvement de l'attention, dans toute sa plénitude, librement partagée.

CE LIVRE EST LE MANIFESTE DE CE MOUVEMENT ÉMERGENT

Il appelle à davantage qu'une simple lecture. Accompagné de manuels d'activation collective, il fraie des façons concrètes de rejoindre un mouvement mondial de lutte contre l'exploitation et pour la libération de l'attention.

Guide pratique…

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