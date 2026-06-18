Roland Canu, L'invention de la publicité moderne

Revisiter les premiers temps de l'histoire de la publicité moderne pour mettre en lumière le dynamisme qui caractérise cette période pionnière : c'est l'enjeu de cet ouvrage qui explore un grand nombre de techniques publicitaires méconnues, voire oubliées, telles qu'elles ont été pensées et imaginées au tournant du XIXe siècle et du XXe siècle.

En mobilisant un ensemble textuel et iconographique original – notamment les dessins des brevets d'invention déposés entre 1850 et 1940 –, Roland Canu dévoile des propositions techniques par dizaines. Certaines sont sur le point de connaître une destinée remarquable ; d'autres, bien plus nombreuses, improbables et pittoresques, finiront enterrées dans les archives de la propriété industrielle hexagonale. Ce livre jette ainsi un regard nouveau sur une période trop souvent réduite, en France, à quelques supports et quelques figures d'entrepreneurs, qui éclipsent une activité inventive foisonnante multipliant les situations et les procédés destinés à capter l'attention du public.

Hommes-sandwiches, affiches volantes et autres projections lumineuses : Roland Canu propose ici une socio-histoire des techniques publicitaires qui permet d'identifier un moment charnière de la modernisation de la publicité et du développement de la société de consommation.

Sommaire

Remerciements



Introduction. Revisiter l’histoire de la publicité

Une période hostile

Un processus d’institutionnalisation limité

L’absence des savoirs scientifiques

Les inventions techniques publicitaires

Une histoire de résidus

Gesticulation socio-historique

Première partie. Invention et imaginaire



Chapitre 1. L’invention publicitaire

Une sociologie des brevets désocialisés

Des mots et des techniques

Trois périmètres lexico-techniques

Le recouvrement publicitaire

Une matérialité publicitaire ordinaire

Juxtaposer les messages, découper l’espace

La modernisation publicitaire par le mouvement

La modernisation publicitaire par la lumière

Continuité et déplacement techniques

Chapitre 2. L’imaginaire publicitaire

Science-fiction, sciences et techniques

Braconnage

Première couche : l’encombrement du monde moderne

Deuxième couche : l’éblouissement du consommateur

Troisième couche : l’animation des messages

D’un espace technique à l’autre : une comparaison possible ?

Deuxième partie. Invention et innovation

Chapitre 3. La publicité au ras des pavés

Marquer le trottoir : les techniques du recouvrement

L’homme-sandwich, témoin de l’histoire publicitaire

Une main-d’œuvre déclassée

Moderniser une technique anachronique

La condamnation de l’homme-sandwich

De l’écart entre le faisable et l’observable

Chapitre 4. Les appareils volants publicitaires

La publicité céleste

Les appareils volants publicitaires

L’ère du ballon captif (1860-1914)

Fumée et papillons (les années 1920)

Tirer des bandeaux (les années 1930)

Les voies du ciel sont impénétrables

Troisième partie. Savoirs et pouvoir

Chapitre 5. L’efficacité sans les savoirs

Chronologie inversée

La professionnalisation et l’efficacité (1920-1940)

Les enseignements de la psychologie (1890-1920)

Le Manuel de l’annonce d’Édouard Lebey

L’efficacité des techniques (1840-1890)

Techniques de visibilité et consommateurs attentifs

Chapitre 6. Le fredonnement du slogan

« Se mettre à la place du public »

Au diapason des savoirs, la technique du slogan

Le fredonnement comme pouvoir

Conclusion



Bibliographie



Table des figures et tableaux