Roland Canu, L'invention de la publicité moderne

Revisiter les premiers temps de l'histoire de la publicité moderne pour mettre en lumière le dynamisme qui caractérise cette période pionnière : c'est l'enjeu de cet ouvrage qui explore un grand nombre de techniques publicitaires méconnues, voire oubliées, telles qu'elles ont été pensées et imaginées au tournant du XIXe siècle et du XXe siècle.
En mobilisant un ensemble textuel et iconographique original – notamment les dessins des brevets d'invention déposés entre 1850 et 1940 –, Roland Canu dévoile des propositions techniques par dizaines. Certaines sont sur le point de connaître une destinée remarquable ; d'autres, bien plus nombreuses, improbables et pittoresques, finiront enterrées dans les archives de la propriété industrielle hexagonale. Ce livre jette ainsi un regard nouveau sur une période trop souvent réduite, en France, à quelques supports et quelques figures d'entrepreneurs, qui éclipsent une activité inventive foisonnante multipliant les situations et les procédés destinés à capter l'attention du public.
Hommes-sandwiches, affiches volantes et autres projections lumineuses : Roland Canu propose ici une socio-histoire des techniques publicitaires qui permet d'identifier un moment charnière de la modernisation de la publicité et du développement de la société de consommation.
Sommaire
Remerciements
Introduction. Revisiter l’histoire de la publicité
Une période hostile
Un processus d’institutionnalisation limité
L’absence des savoirs scientifiques
Les inventions techniques publicitaires
Une histoire de résidus
Gesticulation socio-historique
Première partie. Invention et imaginaire
Chapitre 1. L’invention publicitaire
Une sociologie des brevets désocialisés
Des mots et des techniques
Trois périmètres lexico-techniques
Le recouvrement publicitaire
Une matérialité publicitaire ordinaire
Juxtaposer les messages, découper l’espace
La modernisation publicitaire par le mouvement
La modernisation publicitaire par la lumière
Continuité et déplacement techniques
Chapitre 2. L’imaginaire publicitaire
Science-fiction, sciences et techniques
Braconnage
Première couche : l’encombrement du monde moderne
Deuxième couche : l’éblouissement du consommateur
Troisième couche : l’animation des messages
D’un espace technique à l’autre : une comparaison possible ?
Deuxième partie. Invention et innovation
Chapitre 3. La publicité au ras des pavés
Marquer le trottoir : les techniques du recouvrement
L’homme-sandwich, témoin de l’histoire publicitaire
Une main-d’œuvre déclassée
Moderniser une technique anachronique
La condamnation de l’homme-sandwich
De l’écart entre le faisable et l’observable
Chapitre 4. Les appareils volants publicitaires
La publicité céleste
Les appareils volants publicitaires
L’ère du ballon captif (1860-1914)
Fumée et papillons (les années 1920)
Tirer des bandeaux (les années 1930)
Les voies du ciel sont impénétrables
Troisième partie. Savoirs et pouvoir
Chapitre 5. L’efficacité sans les savoirs
Chronologie inversée
La professionnalisation et l’efficacité (1920-1940)
Les enseignements de la psychologie (1890-1920)
Le Manuel de l’annonce d’Édouard Lebey
L’efficacité des techniques (1840-1890)
Techniques de visibilité et consommateurs attentifs
Chapitre 6. Le fredonnement du slogan
« Se mettre à la place du public »
Au diapason des savoirs, la technique du slogan
Le fredonnement comme pouvoir
Conclusion
Bibliographie
Table des figures et tableaux