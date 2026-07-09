Si les femmes ont commencé à se couper les cheveux "à la garçonne", c'est grâce au roman éponyme publié par Victor Margueritte en 1922, qui fut l'un des grands succès des Années folles. Son héroïne, Monique Lerbier, est heureuse : elle épousera bientôt l'homme qu'elle aime. Un soir, pourtant, elle le surprend en compagnie de sa maîtresse. Humiliée, elle se venge avec le premier venu, puis, au lieu de rentrer dans le rang comme ses parents le lui intiment, elle quitte le foyer familial, s’habille comme un garçon, se coupe les cheveux au carré, fume des cigarettes, se drogue et a des relations sexuelles avec des femmes et des hommes, parfois en même temps. Roman social réaliste, érotique et féministe, La Garçonne – dont le titre original était Toute nue – retrace les aventures amoureuses d’une femme émancipée pendant la période d’après-guerre. Par sa description crue de l’atmosphère des années folles, l’énorme scandale qu’il suscita valut à Victor Margueritte d’être radié de la Légion d’honneur. Les éditions Payot rééditent La Garçonne avec une préface de Yannick Ripa.