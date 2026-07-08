Après un premier volume paru en 2020, Abigail Lang, Michel Murat et Céline Pardo font paraître un deuxième tome des Archives sonores de la poésie (Les Presses du Réel). Ce second ouvrage poursuit l'exploration des fonds d'archives sonores de la poésie en l'étendant aux littératures francophones et aux manifestations collectives. L'écoute rapprochée des documents sonores, que permettent d'affiner les méthodes de visualisation et d'analyse numérique, fournit pour des poètes majeurs de la période récente les éléments d'une poétique des voix. Elle ouvre de nouveaux espaces d'attention qui enrichissent notre expérience littéraire. Le lecteur pourra s'en convaincre grâce aux nombreux liens vers les documents étudiés, dont la plupart sont accessibles sur le site créé par les éditeurs de ce volume : asp.huma-num.fr. On peut découvrir le sommaire de l'ouvrage sur Fabula et en lire le début sur le site de l'éditeur…

(Illustr. : Analyse par Winpitich d'un poème de Pierre Alféri)