Abigail Lang, Michel Murat, Céline Pardo (dir.), Archives sonores de la poésie 2 – À l’écoute

Après un premier volume paru en 2020, ce second ouvrage poursuit l'exploration des archives sonores de la poésie.L'étude des fonds d'archives, de leur constitution et de leur histoire s'étend aux littératures francophones et s'articule à celle des manifestations collectives. Les croisements entre les arts sont envisagés dans une large diachronie, incluant des périodes antérieures à l'enregistrement phonographique. L'écoute rapprochée des documents sonores, que permettent d'affiner les méthodes de visualisation et d'analyse numérique, fournit pour des poètes majeurs de la période récente les éléments d'une poétique des voix.

Ces archives ne sont pas seulement la trace de quelque chose qui a été : elles existent en soi, en tant qu'objets sonores. Elles ne peuvent être source de connaissance qu'à condition d'être rendues à leur histoire propre, aux conditions de leur fabrication et de leur réception. Au-delà de leur apport documentaire, elles ouvrent de nouveaux espaces d'attention qui enrichissent notre expérience littéraire.

Le lecteur pourra s'en convaincre grâce aux nombreux liens vers les documents étudiés, dont la plupart sont accessibles sur le site créé par les éditeurs de ce volume (asp.huma-num.fr).

Lire le début de l'ouvrage sur le site de l'éditeur…

Textes de Benoît Auclerc, Thomas Augais, Anne-Sophie Bories, Valentina Colonna, Nils Couturier, Violaine François, Manon Houtart, Abigail Lang, Nicolas Martin-Granel, Marie-Madeleine Mervant-Roux, Laure Michel, Michel Murat, Chris Mustazza, Michael Nardone, David Nowell-Smith, Lara Nugues, Céline Pardo, Jean-François Puff, Claire Riffard, Christian Rosset, Anaïs Stampfli, Gaëlle Théval, Kora Véron, Patrice Yengo.

—

Sommaire

À l'écoute

HISTOIRES D'ARCHIVES

Michael Nardone. Milman Parry en Yougoslavie : la résonance du travail de terrain

David Nowell Smith. Quel genre de preuve chercher dans les archives sonores ? Le cas des émissions de poésie à la BBC

Manon Houtart. Susciter et recueillir des voix de poètes : Paul Hellyn, Géo Libbrecht et Roger Bodart

Claire Riffard. Archives sonores francophones : un état des lieux

Céline Pardo. Tarascon sur le vif. Le rôle des traces sonores dans la construction de l'événement (1988-1993)

PROTOCOLES D'ÉCOUTE

Chris Mustazza. Les voix que nous prenons. Inscriptions en supplément dans l'archive sonore de poésie

Valentina Colonna. Le modèle « Voices of Italian Poets » adapté aux poètes français. Yves Bonnefoy, Jean-Pierre Lemaire, Anne Portugal et Jacqueline Risset

Michel Murat. Pierre Alferi, passage en machine

ENTRE LES ARTS

Lara Nugues et Nils Couturier. « Paillasse » : vers écrits, vers chantés, vers inaudibles ?

Violaine François. « La vraie vie » de la poésie : les lectures à voix haute de Jean Aicard

Marie-Madeleine Mervant-Roux. Les voix du TNP dans les disques de poésie (1955-1965) : traces d'un lien puissant entre les deux arts dans la France de l'après-guerre

Gaëlle Théval. Archives de la performance, archives en performance : « Archipel », une expérience d'éditorialisation

performée

Nicolas Martin-Granel et Patrice Yengo. Les dits poétiques de la rumba congolaise chez Tchicaya u Tam'si et Sony Labou Tansi

Benoît Auclerc. Liliane Giraudon, le théâtre et la construction d'un « personnage incertain »

Anaïs Stampfli. Les archives sonores de la poésie de Frankétienne

MANIÈRES DE DIRE

Anne-Sophie Bories et Nils Couturier. « Sur l'herbe je n'ai rien à dire » : Raymond Queneau et la lecture de poésie

Jean-François Puff. Diction privée / diction publique : les cassettes enregistrées par Jacques Roubaud pour sa mère (1971-1977)

Kora Véron. Aimé Césaire : « Je serai la voix… »

Michel Murat. Rythmes de Senghor

Thomas Augais. André du Bouchet : l'écriture à haute voix

Laure Michel. Dominique Fourcade, poète du son

Entretien de Christian Rosset avec Céline Pardo.

Captations, archives, montage : un art du temps Index des noms

Liste des contributeurs