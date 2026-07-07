Cahiers de littérature orale, n° 99 | 2026 : "Am Slam Gram !"

Am slam Gram ! aborde le slam comme art contemporain d’une parole scénique ouverte à toustes, où se mêlent des genres et registres émergeant à la confluence des domaines et des disciplines. Aucune revue francophone n’avait encore dédié de numéro thématique à cet espace d’expression. C’est maintenant chose faite avec ce numéro des Cahiers de littérature orale, dont le propos est d’en explorer les formes actuelles, non seulement en termes de dispositifs et de formes d’énonciations, mais aussi d’espaces de publication. À travers les expériences poétiques présentées, il est question de traduction dans des performances plurilingues, d’ateliers d’éloquence, d’éthique dans l’animation de scènes ouvertes, de confrontation postcoloniale avec d’autres traditions orales, ou encore de résistance face au chaos sociopolitique. Dans une perspective transdisciplinaire, ce volume donne à entendre des voix singulières et collectives, parfois vulnérables, souvent agentives, naviguant entre Haïti et La Réunion, la France et les États-Unis – berceau du slam –, en passant par l’Italie et l’Allemagne.

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Sommaire

In memoriam

Laurent LegrainRoberte Hamayon (1939‑2025) [Texte intégral]

Éditorial

Philippe Glâtre et Camille Vorger Am slam gram ! [Texte intégral]

Articles

Eleonora Fisco Translating Slam and Spoken Word Poetry. Translation through Performance [Texte intégral] Traduire le slam et le spoken word. Expériences de traduction en performanceTradurre attraverso la performance. Pratiche di traduzione di slam e spoken word poetry

Jérôme Cabot La cheville ouvrière du dispositif slam [Texte intégral] Fonctions de l’animateur de scène ouverteThe Kingpin of the Slam Apparatus. Functions of the Emcee on Slam Open Stages

Élodie Géas Des ateliers de slam au lycée : l’expression de soi au service du care [Texte intégral] Slam workshops at secondary school: self-expression in the service of care

Audrey Noël et Francky Lauret Un dispositif créole autre que le slam : la pratique poétique réunionnaise du kabar fonnkèr [Texte intégral] A Creole Approach Other Than Slam Poetry: the Poetic Practice of Kabar Fonnkèr in Reunion IslandIn ron la pa lo slam : lo kabar fonnkèr La Rénion

Document

Esther Eloidin Voix insurgées [Texte intégral] L’émergence et l’impact du slam en Haïti, un art de résistance et de renaissanceRebellious voices. The emergence and impact of slam poetry in Haiti, an art of resistance and rebirthVwa ensurjan yo. Aparisyon ak enpak slam an Ayiti, yon atizay rézistans ak renésans

Entretien

Camille Vorger Mélodit [Texte intégral] Trouver sa voix entre slam, poésie et chant. Entretien avec LucioleWords’melody. Interview with Luciole, Between Slam Poetry and SongLa melodía de las palabras. Entrevista con Luciole

Compte-rendu

Laurent LegrainRiverti Camille, 2022, Humour et érotisme dans les Andes. Une ethnographe à marier, Paris : Les Indes savantes, 262 p. [Texte intégral]