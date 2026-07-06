Recherches et travaux, n° 108 | 2026 : "Expositions littéraires — scénographies d’objets" (dir. Anne-Christine Royère, Camille Van Vyve)

Sous la direction d'Anne-Christine Royère et Camille Van Vyve

« Quoi de plus abstrait que l’activité littéraire ? Que faire voir ? » La question que posait Paul Valéry en 1937, au moment où l’on envisageait un musée de la Littérature à Paris, n’a rien perdu de son acuité. Comment exposer ce qui, par essence, se lit et ne se voit pas ? Depuis lors, institutions et chercheurs se sont intéressés à l’exposition de la littérature. Si l’attention s’est d’abord portée sur la matière à montrer, depuis les années 1990 elle s’est également concentrée sur la manière d’exposer : la scénographie est devenue un enjeu à part entière. C’est à cet aspect que s’attache ce dossier. À travers des articles critiques et des entretiens avec des conservateurs, des commissaires d’exposition, des directeurs ou directrices de maisons d’écrivain et de centres d’art, il donne à voir les grandes orientations de la scénographie littéraire contemporaine en France, en Belgique et en Suisse : la place du numérique aux côtés des objets, la mise en exposition des manuscrits, des livres et des objets personnels des écrivains, et les croisements fertiles entre littérature et arts visuels.

Sommaire

Anne-Christine Royère, Camille Van Vyve Introduction [Texto completo] Introduction. Literary Exhibitions—Scenographies of Objects

Dialogues du numérique et de l’objet dans les scénographies d’expositions littéraires

Jessica de Bideran Présence et absence des objets numériques au sein des scénographies de maisons d’écrivains. Réflexions à partir de « Malagar numérique » [Texto completo] Presence and Absence of Digital Objects within Writers’ House Scenographies. Reflections based on “Malagar numérique”

Jessica de Bideran, Marie-Sylvie Bitarelle, Manon Picard, Christelle Derré Faire entrer le numérique dans les maisons d’écrivain, de l’authenticité de Malagar à la théâtralité de Bellac [Texto completo] Entretien avec Marie-Sylvie Bitarelle, Manon Picard et Christelle Derré, propos recueillis par Jessica de BideranBringing the Digital into Writers’ Houses, from the Authenticity of Malagar to the Theatricality of Bellac. An Interview with Marie-Sylvie Bitarelle, Manon Picard and Christelle Derré, conducted by Jessica de Bideran

Les objets personnels d’écrivains : quels usages scénographiques dans les expositions littéraires ?

Marie-Clémence Régnier Minuties, reliques et autres artefacts du « bazar » de la gloire : objets personnels d’écrivains muséalisés [Texto completo] Minutiae, Relics and Other Artifacts from the “Bazaar” of Glory: Personal Objects of Writers Musealized

Marie-Clémence Régnier, Christophe Meurée Exposer les objets personnels d’écrivains aux Archives & Musée de la Littérature[Texto completo] Entretien avec Christophe Meurée, propos recueillis par Marie-Clémence RégnierExhibiting Writers’ Personal Objects at the Archives & Museum of Literature. An Interview with Christophe Meurée, conducted by Marie-Clémence Régnier

Marie-Clémence Régnier, Inga Walc Exposer les objets personnels d’écrivain à la Maison Victor Hugo [Texto completo] Entretien avec Inga Walc, propos recueillis par Marie-Clémence RégnierExhibiting Writers’ Personal Objects at Maison Victor Hugo. An Interview with Inga Walc, conducted by Marie-Clémence Régnier

Expositions littéraires : scénographies de livres ?

Perrine Decroës, Marcela Scibiorska La littérature matérialisée : l’objet-livre à l’exposition. Le cas de la Wittockiana, musée des arts du livre et de la reliure [Texto completo] Materialized Literature: The Book Object on Display. The Case of the Wittockiana, Museum of Book Arts and Bookbinding

Marcela Scibiorska, Pierre Clouet, Christophe Imperiali « Faire parler les livres ». Les défis et enjeux des expositions à l’Imec et à la Fondation Bodmer [Texto completo] Entretien avec Pierre Clouet et Christophe Imperiali, propos recueillis par Marcela Scibiorska“Letting Books Speak”: Challenges and Stakes of Exhibitions at the Imec and the Fondation Martin Bodmer. An Interview with Pierre Clouet and Christophe Imperiali, conducted by Marcela Scibiorska

Scénographies de manuscrits littéraires : des discours de l’exposition aux promesses de la réception

Camille Van Vyve Faire éclore l’écriture vivante sous vitrine. Exposer les manuscrits littéraires dans l’espace d’exposition [Texto completo] Living Writing in Glass Cases. Exhibiting Literary Manuscripts in the Gallery Space.

Camille Van Vyve, Laurence Le Bras, Agnès Marcetteau-Paul La mise en exposition du manuscrit littéraire à la Bibliothèque nationale de France et au Musée Jules Verne [Texto completo] Entretien avec Laurence Le Bras et Agnès Marcetteau-Paul, propos recueillis par Camille Van VyveThe Display of the Literary Manuscript at the National Library of France and the Musée Jules Verne: An Interview with Laurence Le Bras and Agnès Marcetteau-Paul, conducted by Camille Van Vyve

Littérature et arts visuels : croisements scénographiques

Julie Bawin, David Martens Exposer par la littérature I. Les écrivains au service des arts visuels : de l’inspiration littéraire de l’exposition au regard des écrivains [Texto completo] Exhibiting through Literature I. Writers and Visual Arts: From the Exhibition’s Literary Inspiration to the Writers’ Gaze

Julie Bawin, David Martens, Florence Huybrechts y Alexandre Mare Des littératures visuelles exposées [Texto completo] Entretien avec Florence Huybrechts et Alexandre Mare, propos recueillis par Julie Bawin et David MartensVisual Literatures on Display: An Interview with Florence Huybrechts and Alexandre Mare, conducted by Julie Bawin and David Martens