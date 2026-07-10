Les contes se moquent des âges, des époques, des genres et des frontières. De tradition immémoriale, ces récits irriguent toute notre culture et ont inspiré quantité d’oeuvres : romans, poèmes, opéras, films, séries, bandes dessinées… Si leur monde, depuis Platon, est souvent associé à celui des enfants, il s’agit là d’une pré-notion trompeuse et partielle. En réalité, ces récits ont également suscité d’innombrables interprétations, et font toujours l’objet d’interminables analyses de la part de spécialistes de diverses disciplines, allant de la philosophie à l’histoire, en passant par la sémiotique, l’anthropologie et l’analyse littéraire. Le Dictionnaire critique des contes supervisé parJean-Loïc Le Quellec (CNRS éd.) ne cherche pas à dresser un inventaire des contes actuellement catalogués par les folkloristes, mais à explorer la diversité des contes et de leurs significations. Le sommaire en est d'ores et déjà accessible en ligne via Cairn…