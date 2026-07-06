Presse de langue française et fait colonial, 1800-1960 (Venise)

Presse de langue française et fait colonial (1800-1960)

Les 12 et 13 novembre 2026

Université Ca’ Foscari de Venise

Comité scientifique :

Silvia Boraso (Université Ca’ Foscari de Venise), Julien Zanetta (Université Ca’ Foscari de Venise)

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Depuis plusieurs décennies, l’histoire de la presse des XIXe et XXe siècles a fait l’objet d’un profond renouvellement historiographique. Longtemps envisagée comme une source auxiliaire de l’histoire politique ou institutionnelle, la presse est désormais étudiée comme un objet culturel à part entière, au croisement de l’histoire, de la littérature et des sciences de l’information. Les travaux dirigés par Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant dans La Civilisation du journal (2011) ont joué un rôle majeur dans cette réorientation, en proposant de penser le journal comme une « matrice culturelle » structurant les pratiques sociales, les formes d’écriture et les imaginaires du XIXe siècle. Dans le prolongement de ces recherches, Marie-Ève Thérenty a montré combien le périodique constitue un espace privilégié d’interaction entre littérature et presse, où s’élaborent de nouvelles formes de publication, de légitimation et de circulation des œuvres. Pour le XXe siècle, les synthèses proposées par Christian Delporte, Claire Blandin et François Robinet dans l’Histoire de la presse en France. XXe-XXIe siècles (2016) ont permis de mettre en évidence les transformations profondes du champ médiatique, marquées par la professionnalisation du journalisme ainsi que la structuration des entreprises de presse et l’évolution des publics. Dans cette perspective, la presse apparaît non seulement comme un vecteur d’information, mais aussi comme un espace de production de normes, de représentations et de sensibilités collectives.

Ce déplacement du regard ouvre un terrain particulièrement fécond pour l’étude des sociétés coloniales. Si la presse a longtemps été mobilisée comme simple documentation pour l’histoire de l’empire, les recherches récentes tendent à la considérer comme un acteur central du fait colonial. Comme le souligne Laure Demougin dans L’empire de la presse (2022), la presse coloniale ne peut être réduite à un simple prolongement de la presse métropolitaine, elle constitue un espace médiatique spécifique, « intercolonial », dont les formes, les usages et les fonctions sont étroitement liés aux conditions matérielles et politiques des sociétés coloniales. Elle participe à la structuration des rapports de pouvoir, à la diffusion de normes raciales, mais aussi à l’émergence d’espaces discursifs locaux, traversés de tensions et de contradictions.

Pour rendre compte de cette dimension conflictuelle, dichotomique, nous adoptons ici la définition de « presse coloniale » proposée par Claude Liberman dans le cadre des travaux de la Bibliothèque nationale de France. Selon Liberman, par presse coloniale l’on désigne aujourd’hui non seulement la presse colonialiste ou propagandiste, mais plus largement l’ensemble des journaux et périodiques liés à la situation coloniale. Cette définition inclut à la fois des organes de promotion de l’entreprise impériale, des publications administratives ou émanant des colons, mais aussi des journaux critiques, réformistes ou anticoloniaux. Une telle approche permet de rendre compte de la diversité des positions, des usages et des publics, et d’éviter de réduire la presse coloniale à une fonction strictement idéologique.

L’attention portée par la critique à la presse en contexte colonial s’est récemment renforcée, comme en témoigne, entre autres, le dossier dirigé par Franck Laurent et François Vignale dans la revue Outre-Mers (2023), qui souligne à la fois l’ampleur des corpus disponibles, leur dispersion et les difficultés méthodologiques liées à leur étude. Ces travaux mettent en évidence la nécessité d’aborder la presse coloniale dans toute sa complexité, en tenant compte de la diversité des espaces géographiques, des temporalités et des configurations politiques. Ils invitent également à considérer les périodiques non seulement comme sources, mais comme lieux de médiation, de production et de circulation des discours.

Entre 1800 et 1960, la presse de langue française constitue ainsi un observatoire privilégié des dynamiques coloniales. Qu’elle soit produite en métropole ou dans les territoires colonisés, elle participe à la mise en récit de l’expansion impériale, à la diffusion de catégories raciales et civilisationnelles, à la construction de figures de l’altérité, mais aussi à la formulation de critiques, de résistances et de contre-discours. Elle joue un rôle central dans la circulation des textes et des images comme dans l’élaboration de formes culturelles hybrides. Elle peut ainsi être envisagée à la fois comme un instrument de domination, un espace de négociation et un lieu d’invention esthétique et intellectuelle.

Le présent colloque se propose d’explorer ces différentes dimensions en abordant la presse de langue française en contexte colonial dans une perspective interdisciplinaire, croisant histoire, littérature, histoire de l’art, sociologie des médias, linguistique et études culturelles. Il s’agira d’analyser les journaux et les revues comme acteurs à part entière du fait colonial, en s’intéressant aux conditions de leur production, aux réseaux de circulation, aux formes discursives et visuelles qu’ils mobilisent, ainsi qu’aux usages qui en sont faits par différents groupes sociaux. Une attention particulière sera accordée aux relations entre presse métropolitaine et presse publiée dans les colonies, aux transferts de modèles, aux circulations textuelles et iconographiques, ainsi qu’aux formes d’appropriation, de détournement et de contestation qui peuvent s’y déployer.

Les communications pourront notamment s’inscrire, entre autres, dans les axes suivants :

● Histoire et cartographie de la presse coloniale : étude des journaux, périodiques et revues publiés dans les colonies françaises ; trajectoires d’éditeurs, journalistes et imprimeurs ; circulation des textes et des images.

● La presse comme matrice culturelle : rôle des périodiques dans la constitution de champs littéraires, artistiques et intellectuels ; publication de poèmes, récits et essais ; fonctions pédagogiques et esthétiques des supports médiatiques.

● Presse et production littéraire décoloniale : la presse comme incubateur de mouvements littéraires et de voix nouvelles, de La Revue du Monde Noir à Présence africaine et Souffles ; interactions entre création et militantisme.

● Discours, représentations et imaginaires : analyse des images et des récits produits par la presse métropolitaine sur les mondes colonisés ; stéréotypes, exotisme, racialisation et genre ; approches intersectionnelles du discours médiatique.

● Circulations, résistances et contre-discours : interactions entre presse coloniale et presse métropolitaine ; transferts culturels, réappropriations, émergence d’espaces de résistance intellectuelle et artistique.

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Les propositions de communication, d’environ 300 mots, accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique, devront être envoyées à Silvia Boraso (silvia.boraso@unive.it) et à Julien Zanetta (julien.zanetta@unive.it). La date limite d’envoi des propositions est fixée au 1 août 2026. Les réponses du comité scientifique seront communiquées le 15 septembre 2026.

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Bibliographie indicative

Delporte Christian ; Blandin Claire ; Robinet François (dir.), Histoire de la presse en France. XXe-XXIe siècles, Paris, Armand Colin, 2016.

Demougin Laure, L’Empire de la presse. Une étude de la presse coloniale française entre 1830 et 1880, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2021.

Kraemer Gilles, Trois siècles de presse francophone dans le monde, Paris, L’Harmattan, 1996.

Laurent Franck ; Vignale François (dir.), « La presse dans l’Empire colonial français », dossier thématique, Outre-Mers, no 420-421, 2023/2.

Pinson Guillaume, L’imaginaire médiatique. Histoire et fiction du journal au XIXe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2013.

Ruscio Alain, Le credo de l’homme blanc. Regards coloniaux français, XIXe-XXe siècles, Paris, Complexe, 1996.

Saaidia Oissila ; Zerbini Laurick (dir.), La construction du discours colonial. L’empire français aux XIXe et XXe siècles, Paris, Karthala, 2009.

Spurr David, The Rhetoric of Empire. Colonial Discourse in Journalism, Travel Writing, and Imperial Administration, Durham/Londres, Duke University Press, 1993.

Thérenty Marie-Ève ; Vaillant Alain (dir.), Presse et plumes. Journalisme et littérature au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde éditions, 2004.

Thérenty Marie-Ève, La littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle, Paris, Seuil, 2007.

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Sitographie

Demougin Laure, L’empire de la presse. Anthologie de textes médiatiques coloniaux entre 1830 et 1880, https://empirepresse.hypotheses.org/ (consulté le 18/03/2026).

Liberman Claude, La Presse coloniale sur Gallica, https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/la-presse-coloniale-sur-gallica (consulté le 18/03/2026).