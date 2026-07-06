Claire Jaquier, Dans le temps longs des plantes. Littérature du végétal

Devenir arbre, fleur ou lichen : fantasmes de métamorphose ou imaginaires féconds, les rencontres avec le végétal intéressent aujourd’hui la littérature et les arts plastiques, la philosophie et l’anthropologie, alors que les sciences du vivant révèlent les surprenantes compétences des plantes.

Depuis Le Carnet du bois de pins et L’Opinion changée quant aux fleurs de Francis Ponge, la littérature invente, pour dire les plantes, une langue à la mesure de leur nature singulière. Poèmes, romans ou essais, les écritures du végétal aux xxe et xxie siècles sont ici mises en lien avec l’immense gisement de textes qui interrogent la vie des plantes, depuis l’Antiquité : comment les nommer, les décrire, les figurer, ces muettes qui nous interpellent, nous séduisent et nous donnent à penser ? Sous l’éclairage d’illustrations anciennes du végétal – chez Ovide ou Virgile, Rousseau ou Bernardin de Saint-Pierre, Senancour ou Hugo, Rimbaud ou Maurice Maeterlinck, Proust ou Valéry –, on tente de comprendre ce que les plantes font aujourd’hui à la littérature. Si le déclin des espèces et la maltraitance qu’elles subissent peuvent de nos jours nourrir la mélancolie, les plantes trouvent protection et refuge dans des textes contemporains qui « les rendront peut-être heureuses », selon un mot de Jacques Roubaud.

Corpus indicatif : S’il se réfère à des textes qui ont illustré le végétal depuis l’aube de la culture occidentale, cet essai interroge surtout la littérature contemporaine. Parmi les auteurs des xxe et xxie siècles sont cités ou commentés, notamment, du côté français Jean-Christophe Bailly, Roger Caillois, Claro, Maryline Desbiolles, Pierre Gascar, Marie-Hélène Lafon, Francis Ponge, Fabienne Raphoz, Pierre Senges, Claude Simon, Jean-Loup Trassard, Tanguy Viel, Antoine Volodine, Monique Wittig ; et du côté suisse Bernard Bourrit, Roland Buti, Philippe Jaccottet, Daniel Maggetti, Robert Pinget, Gustave Roud, Antoinette Rychner, Alexandre Voisard, Mary-Laure Zoss.

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Après des études à Lausanne, puis Zurich et Paris, Claire Jaquier a été professeure de littérature française à l’université de Neuchâtel. Ses publications portent sur les Lumières et la littérature de Suisse romande. Elle a co-dirigé l’édition critique des Œuvres complètes (2022) du poète Gustave Roud.