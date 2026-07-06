FloriLettres n°271 • Correspondance de la famille de Montalivet

À l'occasion de la parution aux éditions Champion de

la Correspondance de la famille de Montalivet durant le siège de 1870, éditée par Pierre Allorant et Walter Badier.

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« Mercredi 16 novembre 1870. 60e jour du siège.

Un second pigeon vient de nous arriver, ma chère maman, et il a été doublement le bienvenu, puisqu’il nous annonce l’heureuse reprise d’Orléans par nos troupes. » Marthe.

Paris est encerclé par les armées prussiennes durant la guerre de 1870-1871 qui oppose Napoléon III au roi de Prusse, Guillaume Ier (avec l’appui du chancelier Otto von Bismarck). Isolés du reste du pays, les habitants doivent faire face au froid, aux maladies, à la faim – les réserves de nourriture s’épuisent vite –, et dès le début du siège, ils sont privés des services postaux. Pour maintenir la communication avec leurs proches, ils ont recours aux pigeons voyageurs, utilisés d’abord pour transmettre des messages officiels ou militaires. […]

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Édito été 2026. Par Nathalie Jungerman

Entretien avec Pierre Allorant et Walter Badier. Propos recueillis par Nathalie Jungerman

Lettres choisies - Correspondance de la famille de Montalivet

Walter Benjamin et Gershom Scholem. Correspondance 1932-1940. Par Gaëlle Obiégly

Marcel Proust. Cent lettres inédites. Correspondance retrouvée 1886-1922. Par Corinne Amar

Dernières parutions, édition été 2026. Par Élisabeth Miso et Corinne Amar

Agenda été 2026

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