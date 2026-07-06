Linda Lê and Legacy (Leeds, UK)

(Version française ci-après)

This panel aims to investigate the conference’s theme of legacy in two directions: what Linda Lê inherited (and from whom), and what she transmitted, now that her œuvre of novels, collections of essays and of short stories, and one play, is “closed,” after her untimely death in 2022.

Even though she kept up to date with contemporary publications, in her vast work – 32 books – Linda Lê more readily quoted or referred to foreign, often defunct writers – Marina Tsvetaeva, Franz Kafka, Robert Conrad, Henri-Frédéric Amiel, among others. Whose voices – some forgotten or more obscure – left a mark on her, why, and how so?

On the other hand, naturally shy and a self-described “écrivain métèque” who challenged editorial, academic, and other boundaries, what is Linda Lê’s presence in contemporary French and international literature and in the classroom? What is her legacy? The outlook on her posterity?

Please send a title, a 300-word abstract, and a short bio, in French or in English to Michèle Bacholle (bachollem@easternct.edu) by September 29, 2026. Please indicate the title of the panel in the subject box.

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Français :

Ce panel se propose d'explorer le thème de l'héritage sous deux angles : ce dont Linda Lê a hérité (et de qui) et ce qu'elle a transmis, maintenant que son œuvre — composée de romans, de recueils d'essais et de nouvelles, ainsi que d'une pièce de théâtre — est « close » suite à sa disparition prématurée en 2022.

Si elle se tenait au courant de l'actualité littéraire, Linda Lê citait ou évoquait plus volontiers, dans son vaste corpus de 32 ouvrages, des écrivains étrangers souvent disparus — tels que Marina Tsvetaïeva, Franz Kafka, Robert Conrad ou Henri-Frédéric Amiel. Quelles voix — parfois oubliées ou plus obscures — ont marqué son œuvre ? Pourquoi et de quelle manière ?

Par ailleurs, quelle est la place de Linda Lê — personne naturellement réservée, se définissant elle-même comme une « écrivaine métèque » et faisant fi des frontières éditoriales, universitaires et autres — dans la littérature française et internationale contemporaine ainsi que dans l'enseignement ? Quel est son héritage ? Quelles perspectives pour sa postérité ?

Veuillez envoyer un titre, un résumé de 300 mots et une courte biographie (le tout en français ou en anglais) à Michèle Bacholle (bachollem@easternct.edu) avant le 29 septembre 2026. Merci d'indiquer le titre du panel dans l'objet du courriel.