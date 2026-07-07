Paris assiégé

Paris est encerclé par les armées prussiennes durant la guerre de 1870-1871 qui oppose Napoléon III au roi de Prusse, Guillaume Ier et au chancelier Otto von Bismarck). Isolés du reste du pays, les habitants doivent faire face au froid, aux maladies, à la faim – les réserves de nourriture s’épuisent vite –, et dès le début du siège, ils sont privés des services postaux. Pour maintenir la communication avec leurs proches, ils ont recours aux pigeons voyageurs. Restés dans l’ombre d’archives privées, les échanges épistolaires entretenus par Georges Picot et Marthe de Montalivet et leurs parents, le comte et la comtesse de Montalivet, méritaient une publication. C'est désormais chose faite par les soins de Pierre Allorant et Walter Badier, qui nous donnent à lire la Correspondance de la famille de Montalivet durant le siège de 1870 (Champion). Cette correspondance livre un récit des souffrances du siège, des espérances déçues des combats, des inquiétudes sur le sort des proches et surtout des enfants. Elle constitue en outre un témoignage de premier plan sur l’évolution de ce milieu libéral orléaniste, qui, après la défaite et la condamnation du Second Empire, se tourne vers l’acceptation d’une République conservatrice. Fabula donne à lire un extrait de l'introduction de l'ouvrage, auquel la revue Florilettres a consacré un dossier…
(Photo: Soldats pendant le siège de Paris 1870–1871)