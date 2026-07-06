Charlotte Duranton, Anaïs Perrin, Philippe Clermont (dir.), Nouvelles Animalités en littérature de jeunesse. Pour une zoopoét(h)ique contemporaine
Le lien entre l’enfance et les animaux n’est plus à prouver et ces derniers habitent les productions pour enfants plus que n’importe quel autre champ culturel. Dès lors, la littérature et la culture pour la jeunesse apparaissent comme les lieux privilégiés de l’expression d’un « tournant animal » contemporain, ainsi que des sensibilités écologiques et environnementales qui l’accompagnent. L’ouvrage se propose ainsi de faire état de la manière dont la littérature de jeunesse en prend acte et y contribue. S’éloignant du traditionnel « masque d’enfance » anthropomorphisant qui fait des figures animales les vectrices de messages sur les humains, les auteurs et autrices pour la jeunesse ouvrent la fiction à d’autres façons d’écrire les animaux, à d’autres animalités. Du Cameroun au Canada, en passant par l’Espagne, la Côte d’Ivoire, la France et la Suisse, l’ouvrage manifeste une dimension internationale et notamment francophone, à travers des recherches qui visent à explorer, par coups de sonde, l’écopoétique et la zoopoétique de l’engagement tout autant littéraire que militant par la voie/voix de la fiction pour la jeunesse.
—
Sommaire :
Introduction - Charlotte Duranton, Anaïs Perrin et Philippe Clermont
Captivité et dépendance : dénoncer les souffrances animales
- La visite au zoo dans les albums pour enfants (XIXe-XXIe siècles) – Apprendre, voyager, se divertir, reconsidérer les animaux - Florence Gaiotti
- Les élevages intensifs vus par les poules en littérature de jeunesse - Isabelle Olivier
- Jefferson de Jean-Claude Mourlevat, une perspective animale sur les abattoirs - Aurore Labadie
- Insoutenable légèreté des humains et solidarité animale dans La Curieuse Histoire d’un chat moribond, un roman québécois pour la jeunesse- Monique Noël-Gaudreault
Écologie et vie sauvage : entre éthiques animale et environnementale
- Enjeux écologiques et éthiques du sauvage : loups et tigres dans l’album jeunesse - Cécile Huchard
- Le renard est-il un animal « écolo » ? Inversion de l’éthique renardiennedans la littérature de jeunesse contemporaine - Louis-Patrick Bergot
- Rencontres de l’enfant et d’un fauve dans trois romans pour la jeunesse - Éric Hoppenot
- Savoirs écologiques et transmission de valeurs éthiques dans la littérature de jeunesse ivoirienne - Katienegnimin Seydou Konate
- La préservation de l’environnement dans les albums de jeunesse Mais qui a fait popo ici ? (2022) d’Ulrich Talla Wamba et Le Petit Rhino de Bégni (2023) de Joël Eboueme Bognomo - Guilaine Nselel Bomba
- Tom Tirabosco, l’enfant, l’animal et le monde. Pour une écologie dessinée - Vincent Lecomte
Écopoét(h)ique dans la chaîne du livre : un engagement à plusieurs niveaux
- L’engagement écologique-environnemental et animaliste dans les livres pour la jeunesse de Roald Dahl - Florence Casulli
- Les « histoires naturelles » de Xavier-Laurent Petit : ces animaux qui habitent le monde - Florence Gille-Dahy
- « Je sais rire aussi, Felice… » Kafka, les cafards et les enfants - Isabelle-Rachel Casta
- Une librairie-maison d’édition engagée : les animaux, une autre minorité à défendre ?- Karine Lapeyre
- Mise à l’essai de critères pour sélectionner des albums fictionnels mettant en scène des personnages animaux
confrontés à des enjeux environnementaux - Rachel DeRoy-Ringuette et Audrey Groleau
Intersections : souffrances animales et violences intrafamiliales
- La biche et la bête : soigner le vivant, représenter la résilience dans La Princesse sans bouche de Florence Dutruc-Rosset et Julie Rouvière - Anne-Claire Marpeau
- Renversement des stéréotypes : et si les loups devenaient végéta*iens ? Alimentation et éducation - Charlotte Duranton et Anaïs Perrin