Charlotte Duranton, Anaïs Perrin, Philippe Clermont (dir.), Nouvelles Animalités en littérature de jeunesse. Pour une zoopoét(h)ique contemporaine

Le lien entre l’enfance et les animaux n’est plus à prouver et ces derniers habitent les productions pour enfants plus que n’importe quel autre champ culturel. Dès lors, la littérature et la culture pour la jeunesse apparaissent comme les lieux privilégiés de l’expression d’un « tournant animal » contemporain, ainsi que des sensibilités écologiques et environnementales qui l’accompagnent. L’ouvrage se propose ainsi de faire état de la manière dont la littérature de jeunesse en prend acte et y contribue. S’éloignant du traditionnel « masque d’enfance » anthropomorphisant qui fait des figures animales les vectrices de messages sur les humains, les auteurs et autrices pour la jeunesse ouvrent la fiction à d’autres façons d’écrire les animaux, à d’autres animalités. Du Cameroun au Canada, en passant par l’Espagne, la Côte d’Ivoire, la France et la Suisse, l’ouvrage manifeste une dimension internationale et notamment francophone, à travers des recherches qui visent à explorer, par coups de sonde, l’écopoétique et la zoopoétique de l’engagement tout autant littéraire que militant par la voie/voix de la fiction pour la jeunesse.

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Sommaire :

Introduction - Charlotte Duranton, Anaïs Perrin et Philippe Clermont



Captivité et dépendance : dénoncer les souffrances animales

La visite au zoo dans les albums pour enfants (XIX e -XXI e siècles) – Apprendre, voyager, se divertir, reconsidérer les animaux - Florence Gaiotti

-XXI siècles) – Apprendre, voyager, se divertir, reconsidérer les animaux - Florence Gaiotti Les élevages intensifs vus par les poules en littérature de jeunesse - Isabelle Olivier

Jefferson de Jean-Claude Mourlevat, une perspective animale sur les abattoirs - Aurore Labadie

Insoutenable légèreté des humains et solidarité animale dans La Curieuse Histoire d’un chat moribond, un roman québécois pour la jeunesse- Monique Noël-Gaudreault

Écologie et vie sauvage : entre éthiques animale et environnementale

Enjeux écologiques et éthiques du sauvage : loups et tigres dans l’album jeunesse - Cécile Huchard

Le renard est-il un animal « écolo » ? Inversion de l’éthique renardiennedans la littérature de jeunesse contemporaine - Louis-Patrick Bergot

Rencontres de l’enfant et d’un fauve dans trois romans pour la jeunesse - Éric Hoppenot

Savoirs écologiques et transmission de valeurs éthiques dans la littérature de jeunesse ivoirienne - Katienegnimin Seydou Konate

La préservation de l’environnement dans les albums de jeunesse Mais qui a fait popo ici ? (2022) d’Ulrich Talla Wamba et Le Petit Rhino de Bégni (2023) de Joël Eboueme Bognomo - Guilaine Nselel Bomba

Tom Tirabosco, l’enfant, l’animal et le monde. Pour une écologie dessinée - Vincent Lecomte

Écopoét(h)ique dans la chaîne du livre : un engagement à plusieurs niveaux

L’engagement écologique-environnemental et animaliste dans les livres pour la jeunesse de Roald Dahl - Florence Casulli

Les « histoires naturelles » de Xavier-Laurent Petit : ces animaux qui habitent le monde - Florence Gille-Dahy

« Je sais rire aussi, Felice… » Kafka, les cafards et les enfants - Isabelle-Rachel Casta

Une librairie-maison d’édition engagée : les animaux, une autre minorité à défendre ?- Karine Lapeyre

Mise à l’essai de critères pour sélectionner des albums fictionnels mettant en scène des personnages animaux

confrontés à des enjeux environnementaux - Rachel DeRoy-Ringuette et Audrey Groleau

Intersections : souffrances animales et violences intrafamiliales