Exercices de rhétorique, n° 26 | 2026 : "Sur Marc-Antoine Muret" (dir. Lucie Claire)

DOSSIER. Marc-Antoine Muret (1526-1585) et la rhétorique

Sous la direction de Lucie Claire

Lucie Claire Introduction [Texte intégral]

Jean-Eudes Girot Muret et les commentaires de la période française 1551‑1554 [Texte intégral]

Fabienne Dumontet « Lise hardiment mes Commentaires qui voudra » : Marc-Antoine Muret, auteur français (les Commentaires aux Amours de Ronsard, 1553) [Texte intégral]

Adèle Payen de La Garanderie Un moineau, une poutre et des étoiles dans les yeux. Les positionnements méthodologiques de Muret dans le Catullus (1554-1558) [Texte intégral]

Michel Magnien Comment Muret « explique »-t-il les Catilinaires ? [Texte intégral]

Eric MacPhail Marc-Antoine Muret historien de la rhétorique [Texte intégral]

José Carlos Miralles Maldonado Marc-Antoine Muret orateur politique au Saint-Siège : ses premiers discours d’obédience (orationes ad obedientiam praestandam) [Texte intégral]

Virginie Leroux Célébrations latines de Charles IX : l’empreinte des discours romains de Marc-Antoine Muret sur les discours funéraires de Jean-Antoine Bellaud (ca 1545-ca 1578) et Jean-Papire Masson (1544‑1611) [Texte intégral]

Lucie Claire Le discours d’introduction de Marc-Antoine Muret au De la providence de Sénèque [Texte intégral]

ATELIER. Le Discours prononcé lors du retour à Rome de Marco Antonio Colonna de Marc-Antoine Muret (1572)

Édition et présentation par Lucie Claire

Édition et traduction du Discours prononcé lors du retour à Rome de Marco Antonio Colonna de Marc-Antoine Muret et son analyse par Johann Tesmar [Texte intégral]

Analyse par Jean Nicodon du Discours prononcé lors du retour à Rome de Marco Antonio Colonna [Texte intégral]

Analyse par I.F.P. du Discours prononcé lors du retour à Rome de Marco Antonio Colonna [Texte intégral]

Lucie Claire Trois lectures rhétoriques du Discours prononcé lors du retour à Rome de Marco Antonio Colonna de Marc-Antoine Muret : Jean Nicodon, I.F.P., Johann Tesmar [Texte intégral]