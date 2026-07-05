Nicholas Thomas, Océaniens. Histoire du Pacifique à l'âge des empires (rééd.)

Traduit de l’anglais par Paulin Dardel

Préface d’Éric Wittersheim

Nicholas Thomas propose dans ce livre une histoire à la fois accessible et neuve de la colonisation du Pacifique au XIXe siècle – chapitre méconnu de l’histoire mondiale. Plutôt que de mettre en avant la progression implacable des puissances occidentales, il fait le récit des itinéraires croisés de dizaines d’individus sillonnant le grand océan.

Cette histoire au ras des flots restitue aux Océaniens de Tahiti, d’Hawai’i, des Fidji ou du Vanuatu leur place d’acteurs parmi les baleiniers, explorateurs, militaires, missionnaires et autres négociants venus conquérir les populations insulaires.

À suivre les tribulations des uns et des autres, on découvrira un monde plongé dans la dévastation, riche pourtant de dynamiques qui ont configuré le Pacifique d’aujourd’hui.

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Revue de presse (éditeur)