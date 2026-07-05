Global18, n° 4 : version numérique du vol. Éditer la correspondance de Beaumarchais. Enquêtes, inventaire et édition
Nouvelle édition numérique interactive du volume publié à Brest (Linda Gil, dir.), Éditer la correspondance de Beaumarchais. Enquêtes, inventaire et édition, Brest, Presses de l'UBO, 2023). Celle-ci permettra, lorsque les données seront rendues accessibles, de naviguer dans la base Humanum du projet @rchibeau, inventaire numérique de la correspondance et des papiers de Beaumarchais.
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Sommaire
Introduction : Pour une édition scientifique de la correspondance de Beaumarchais - Linda Gil, https://doi.org/10.34745/numerev_2806
I – Un corpus en devenir
« Moi qui ne pers jamais un lambeau de papier » : panorama de la correspondance publiée de Beaumarchais - Bénédicte Obitz-Lumbroso, https://doi.org/10.34745/numerev_2810
Des lettres à l’archive éditoriale : enquête sur Beaumarchais éditeur de Voltaire et préparatifs pour un inventaire de sa correspondance - Linda Gil, https://doi.org/10.34745/numerev_2799
Voltaire et Beaumarchais : une rencontre archivistique aux Délices - Flavio Borda D’Aguà, https://doi.org/10.34745/numerev_2809
II - De la lettre à l’œuvre
La lettre comme supplément d’œuvre. Remarques sur la correspondance de Beaumarchais - Virginie Yvernault, https://doi.org/10.34745/numerev_2802
Un destinataire peut en cacher un autre : à propos de la Lettre modérée sur la chute et la critique du Barbier de Séville - Franck Salaün, https://doi.org/10.34745/numerev_2807
Une lettre oubliée de Beaumarchais au comité de l’Opéra : l’« avant-propos » manuscrit de Samson - Béatrice Ferrier, https://doi.org/10.34745/numerev_2808
L’annotation des lettres sur la musique - Patrick Taieb, https://doi.org/10.34745/numerev_2805
III - Écrire pour agir
Les procès de Beaumarchais et sa correspondance - Valentine Dussueil, https://doi.org/10.34745/numerev_2804
De l’action généreuse au plaidoyer pro domo. À propos d’une lettre inédite de Beaumarchais et de ses suites - Stéphane Pujol, https://doi.org/10.34745/numerev_2798
Beaumarchais, la lettre ouverte et l’Institut de Bienfaisance - John Iverson, https://doi.org/10.34745/numerev_2797
IV - Lectures de la correspondance
Les lettres dans l’Histoire de Beaumarchais de Gudin de La Brenellerie - Eric Francalanza, https://doi.org/10.34745/numerev_2803
La correspondance de Pierre Augustin Caron de Beaumarchais : approches et hypothèses concernant les métadonnées à partir d’un corpus de textes numérisés - Gregory Brown, https://doi.org/10.34745/numerev_2801