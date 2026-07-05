6e journée des jeunes chercheurs de la SEMEN-L (Société d'Études Médio et Néo Latines, en Sorbonne)

La VIe journée des jeunes chercheurs de la SEMEN-L se déroulera le samedi 7 novembre 2026 à l’EPHE (salle Gaston Paris D 064, site Sorbonne Université, escalier E, 1er étage).

Cet événement doit permettre aux doctorants et aux jeunes docteurs de présenter un aspect de leurs recherches. Aucun thème n’a été préalablement défini pour cette journée, qui doit permettre d’illustrer la variété des questions soulevées par les études médio et néo-latines (tant littéraires, historiques, que linguistiques et philologiques). La communication, d’une durée de vingt minutes, pourra être l’occasion de présenter un chapitre de thèse, une étude de cas, ou un article en cours de

préparation.

Nous invitons les personnes intéressées à envoyer leur proposition de communication à l’adresse courriel des trois organisatrices avant le 15 septembre, en indiquant en objet du message « Journée des jeunes chercheurs » (helena.UNZUE-GROS@univ-amu.fr ; chloe.audouy@sorbonne-nouvelle.fr ; caroline.benoit@u-pec.fr).

Le fichier devra comprendre une brève proposition de communication (250 mots maximum) assortie d’un titre provisoire, ainsi qu’une courte notice biographique. Il sera intitulé comme suit : NOM_titre-de-la-communication.

Une partie des frais de transport et d’hébergement pourra être prise en charge, sur justificatif, pour les participants qui en feront la demande.

N. B. Cette journée est réservée aux jeunes chercheurs de la SEMEN-L ; les participants devront être à jour de leur cotisation. Toutes les informations sur les adhésions sont disponibles sur le site de la SEMEN-L : http://www.semen-l.org/?p=187

N’hésitez pas à vous adresser à nous pour toute question,

Caroline Benoit (Université Paris-Est Créteil), Helena Unzué Gros (Université d’Aix-Marseille) et Chloé Audouy (Université Sorbonne Nouvelle)