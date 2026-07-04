Joshua Halberstam, Les contes hassidiques de mon père

Traduction de Laurence Kiefé

Les contes hassidiques de mon père sont ceux que Joshua Halberstam entendait racontés en yiddish à la radio new-yorkaise par son père Tovia Halberstam, un descendant de grands maîtres hassidiques. Ces récits, brefs et vivants, alternent plaisanterie et gravité. Ils réussissent à instruire, à émouvoir et à faire réfléchir en mêlant anecdotes facétieuses et paraboles éthiques.

Nombre de ces récits existaient et circulaient avant la Shoah ; après la guerre, aux États-Unis, la radio yiddish et les réseaux communautaires ont joué un rôle central dans leur sauvegarde et leur transmission. Les contes réunis ici par Joshua Halberstam documentent cette mémoire vivante. Ils se présentent dans une forme littéraire organisée, accessible à tous.

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On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Enchanter le chaos", par Carole Ksiazenicer-Matheron (4 juillet 2026)

Ces Contes hassidiques de mon père par Joshua Halberstam, descendant des plus grandes lignées hassidiques et en rupture de ban avec sa communauté d’origine, peuvent se lire comme un hommage à son père, qui les racontait en yiddish à la radio new-yorkaise. Ils nous enchantent également aujourd’hui face à la complexité d’un présent sans compassion ni justice.