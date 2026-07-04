"Aún aprendo" : l’historien et le partage de l’intelligible", par Martin Rueff (laviedesidees.fr)

Carlo Ginzburg, historien majeur, figure fondatrice de la microhistoire, est mort le mercredi 17 juin à l’âge de 87 ans. C’est un intellectuel européen majeur qui disparaît et qui aura bouleversé nos manières de penser. En attendant Nadeau publie un texte de Martin Rueff qui revient, avec une lucidité émue, sur une œuvre qu'il a contribué mieux que tout autre à faire connaître au lectorat francophone. Cet hommage constitue la version longue de celui prononcé lors des funérailles de Carlo Ginzburg dans la cour intérieure de l’Archiginnasio de Bologne.

"Aún aprendo" : l’historien et le partage de l’intelligible, par Martin Rueff…

(Photo : Carlo Ginzburg (2013) © CC BY-SA 3.0/Claude Truong-Ngoc/WikiCommons)