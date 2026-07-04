L'historicité des gestes (revue Anthropology & materialism)

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Anthropology & Materialism. A Journal of Social Research, revue internationale et interdisciplinaire dédiée aux pensées critiques, lance un appel à publication pour son sixième numéro sur « L’historicité des gestes », à paraître en 2027.

Les gestes – des subtils mouvements des mains jusqu’aux expressions corporelles complètes – constituent une dimension fondamentale de la communication, profondément ancrée dans des contextes sociaux, historiques et technologiques. À la fois comme marqueurs d’appartenance et comme de possibles instruments de pouvoir ou de résistance, les gestes offrent un prisme précieux pour analyser les transformations de l’expérience corporelle et des relations sociales.

Anthropology & Materialism appelle des contributions en philosophie, théorie sociale, littérature, anthropologie, histoire de l’art ou études des médias qui explorent l’historicité des gestes. Les articles peuvent porter sur des gestes spécifiques et leurs histoires, sur des pratiques artistiques dont le geste est le matériau, sur le rôle des gestes dans les mouvements politiques ou encore sur les transformations des gestes dans des contextes médiatiques et technologiques. Les approches interdisciplinaires sont particulièrement bienvenues.

La revue accueille également des expérimentations artistiques et des entretiens, par exemple avec des artistes, des anthropologues ou d’autres chercheur.euse.s dont le travail porte sur l’étude ou la pratique des gestes.

Merci d’envoyer les articles (50 000 caractères maximum, espaces compris) à anthromat.issue6@gmail.com avant le 5 septembre 2026, afin qu’ils puissent être évalués anonymement.

Les contributions sont acceptées en français, anglais, allemand ou espagnol et doivent respecter les consignes aux auteurs.Pour lire l'appel à contributions complet, cliquez ici.