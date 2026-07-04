Gaia, n° 29 | 2026 : "Le choix d’Achille dans l’Iliade. Autour du chant IX — Nouveautés sur la Grèce archaïque"

Sous la direction de Hélène Aurigny, Olivier Mariaud, Christine Hunzinger et Sandrine Dubel

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Le refus catégorique qu’Achille oppose à l’offre d’Agamemnon au chant IX de l’Iliade a suscité des interprétations diverses au fil des siècles. L’appréciation de la trajectoire du héros, à partir du pivot crucial que représente ce chant, est liée aux réponses que l’on apporte aux questions soulevées par cette rhapsodie : l’offre d’Agamemnon est‑elle acceptable, comme semblent l’affirmer Nestor et les ambassadeurs, ou comporte‑t‑elle encore une atteinte à l’honneur du héros ? Par la parabole des Litai au centre du discours du vieux Phénix, le poète engage‑t‑il l’auditeur-lecteur à interpréter, de façon proleptique, comme atè l’obstination présente d’Achille qui, prévenu, commettrait dès lors la faute d’ignorer le message ? L’objet de ce dossier est de revenir sur les lectures plurielles, antiques et modernes, du choix d’Achille : après deux articles sur l’Iliade, en ouverture (Christine Hunzinger sur l’évaluation des présents, et Jean Yvonneau sur l’epyllion de Méléagre), les contributions portent sur la réception de la figure d’Achille au chant IX, qu’il s’agisse d’explorer des corpus pluriels — représentations sur vases de l’époque archaïque et classique, présentées par Cécile Jubier-Galinier ; commentaires réunis dans les scholies, scrutés par Florence Lienhard —, ou de cibler l’enquête sur des œuvres particulières — la Troisième Héroïde d’Ovide, analysée par Jean-Christophe Jolivet, et l’un des Dialogues des Morts de Lucien, commenté par Anne-Marie Favreau-Linder. Il s’agit moins d’apporter une réponse définitive à ces questions que de se pencher sur des interprétations possibles de ce moment complexe.

Le second dossier « Autour de l’Oxford History of the Archaic Greek World » vise à rendre compte de la parution de cette série de volumes consacrée à l’histoire de la Grèce archaïque. Une interview des éditeurs est accompagnée d’une lecture critique rédigée par un spécialiste de la question.

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Le choix d’Achille dans l’Iliade. Autour du chant IX

Sous la direction de Christine Hunzinger et Sandrine Dubel

Christine Hunzinger et Sandrine Dube lPrésentation [Texte intégral]

Christine Hunzinger « Plus rien à reprocher » aux présents d’Agamemnon ? L’indécision au cœur de l’interprétation du chant IX de l’Iliade [Texte intégral] Are Agamemnon’s Gifts “Not to Be Blamed Anymore”? Indecisiveness When Interpreting Book IX of the Iliad

Jean Yvonneau Achille ou l’héroïsme hors contrat [Texte intégral] Under Pressure but Not under Contract: The Case of Achilles as a Freelance Hero

Cécile Jubier-Galinier Représenter le refus d’Achille : l’ambassade sur les vases grecs [Texte intégral] Depicting Achilles’ Refusal: The Embassy on Greek Vases

Florence Lienhard Pourquoi Achille refuse‑t‑il les dons d’Agamemnon au chant IX de l’Iliade ? Les interprétations anciennes conservées dans les scholies homériques [Texte intégral] Why Does Achilles Refuse Agamemnon’s Gifts in Book IX of the Iliad? Ancient Interpretations Preserved in the Homeric Scholia

Jean-Christophe Jolivet Briséis, l’ambassade du chant IX de l’Iliade et ses interprétations exégétiques dans la troisième Héroïde [Texte intégral] Briseis, the Embassy in Book IX of the Iliad and Its Exegetical Interpretations in the Third Heroides

Anne-Marie Favreau-Linder Un Achille trop humain : du héros homérique au mort désenchanté de Lucien [Texte intégral] Lucian’s Disenchanted Achilles (Dialogues of the Dead, 26)

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Autour de l’Oxford History of the Archaic Greek World

Hélène Aurigny, Paul Anthony Cartledge et Paul Christesen Interview de Paul Cartledge et Paul Christesen [Texte intégral] Autour du projet de Paul Cartledge et Paul Christesen (éd.), The Oxford History of The Archaic Greek World, Oxford, Oxford University Press, 7 volumes, 2024‑Interview with Paul Cartledge and Paul Christesen. On the Project Edited by Paul Cartledge and Paul Christesen, The Oxford History of the Archaic Greek World, Oxford, Oxford University Press, 7 volumes, 2024–

Nathan T. Arrington New Histories of Archaic Greece: The Launch of the Oxford History of the Archaic Greek World [Texte intégral]