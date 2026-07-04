Resonancias europeas de las poeticas del 27 (Paris)

La conmemoración a lo largo del año 2027 de la pléyade de artistas del 27 en su Cien aniversario, que siguen irradiando desde su cuna sevillana, nos permite interrogarnos desde la distancia y la duradera fascinación sobre las modalidades de tanta irradiación, sobre las ondas recibidas y enviadas entonces y ahora, décadas tras décadas.

La ocasión era idónea para celebrar en París un homenaje atravesado por líneas oblicuas, amistado con disidencias y olvidos, ansioso de superar, si no fuertes y fronteras, límites de todo tipo, en busca de nuevas resonancias artísticas, de renovadas constelaciones de hombres y mujeres largo tiempo dejadas de lado, de lecturas inéditas de todos los géneros, poemas, prosa, teatro, correspondencias, artes varios, por compartir. Tales son las apuestas del Coloquio internacional “Resonancias europeas de las poéticas del 27” que organizarán los días jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de junio de 2027 conjuntamente las universidades Sorbonne Université, Sorbonne Nouvelle, Université Paris 8, Paris Nanterre, Gustave Eiffel y Sorbonne Paris Nord.

En la ronda de homenajes que van a iluminar aquel año 27, esta manifestación científica, del otro lado de las fronteras amigas, quiere precisamente responder a la urgente necesidad de proponer una nueva valoración de todas las manifestaciones estéticas de la generación del 27 en el ámbito europeo, tanto al nivel cultural como político y social, hasta sus resonancias más contemporáneas.

De hecho, el concepto de generación del 27, entronizado por Dámaso Alonso en 1948 para pacificar el diálogo de la España de la posguerra con las vanguardias literarias, reducidas a su herencia gongorina, no hace justicia a los vínculos que unieron, según Brian Morris, una “brillante pléyade”. El término “grupo”, que consagra la amistad entre un reducido número de artistas, sobre todo poetas, tampoco satisface, pues se centra en su trayectoria vital y en las relaciones de amistad mantenidas. Entre las cuestiones que la denominación “27” deja pendientes, ya examinadas por la crítica, figura la desvinculación de la literatura española de cara a las demás literaturas europeas : el homenaje simbólico a Góngora en Sevilla se centra en la poesía española, reduciendo el alcance de obras mucho más diversas y complejas. Como lo demuestra Andrew Anderson en La generación del 27 en tela de juicio, los creadores y creadoras de la época se incardinan en el modernismo europeo y anglosajón. Incluso un libro como Poeta en Nueva York, indudablemente influido por la literatura norteamericana, debe a sus referentes europeos la musicalidad de sus versos simbolizada en el vals vienés de la sección IX, a su vez retomado por Leonard Cohen. Lo que Laurent Jenny denomina en La fin de l’intériorité un “simbolismo largo”, arraigado en la herencia romántica, resulta revelador de la continuidad existente entre las obras de Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado y las postrimerías del “nuevo romanticismo” en la década de los cuarenta.

Ejes de trabajo

1- La vinculación entre las poéticas de los 20 y las literaturas europeas que influyeron en ellas, desde el romanticismo europeo al surrealismo y el expresionismo. Estas influencias son patentes en los textos programáticos sobre la literatura (véase en 1922 “Posibilidades creacionistas” de Gerardo Diego o el Manifest groc), en las obras de arte “totales” que asocian diferentes artes (como La romería de los cornudos). Se podrá reflexionar sobre obras diversas, siempre y cuando se inscriban en el legado de las literaturas europeas. Se podrán centrar los estudios en influencias de libros o autores concretos (como Maeterlinck, Lautréamont, Scarlatti, Wagner…) o en libros influidos por autores determinados.

2- Se valorará el estudio de la descendencia creativa hasta hoy de las poéticas del 27 en las literaturas europeas, así como el examen de las formas de transmisión de esta literatura a otras lenguas europeas. Las traducciones pasadas o actuales, la recuperación por los hispanistas (Mathilde Pomès y su antología Poètes espagnols d’aujourd’hui, de 1934 publicada en Bruselas, los trabajos de Pierre Darmangeat…) o por artistas, autores, intermediarios culturales como críticos o libreros (León Sánchez Cuesta, Vittorio Bodini…), del legado de la literatura española del primer tercio de siglo serán objeto de especial atención, así como el papel de las revistas literarias. Asimismo, se tendrán en cuenta las resonancias de estas poéticas en el campo cultural europeo, así como las circunstancias históricas que condicionaron dichas repercusiones, como el exilio, sin desatender el papel de redes y de colectivos y la importancia de las mujeres en la difusión o de estas poéticas, así como en su influencia posterior en la literatura y las artes. Para ello, se prestará atención a los epistolarios y a los archivos públicos y privados.

3- El Congreso estará abierto a propuestas estéticas o artísticas que destaquen la presencia del 27 en la cultura europea, así como a formas de vulgarización de la cultura del 27 como rutas por el París de 1927, u otras iniciativas semejantes.

Este coloquio se dirige a los investigadores, doctorandos, estudiantes de literatura española, de literatura general y comparada, de traducción, de arte, de historia intelectual y estudios culturales.

Modalidades de proposiciones de ponencias

La fecha límite de envío de las propuestas de ponencias (300 palabras mínimo) es el 15/09/26.

El Comité de organización comunicará el resultado de su evaluación poco después.

Con el objetivo de hacer extensiva la convocatoria al máximo número posible de participantes, no se cobrarán derechos de inscripción.

Los gastos de viaje, de estancia y la manutención correrán a cargo de los participantes.

Se enviarán las proposiciones a la dirección siguiente : coloquio.resonancias27@gmail.com

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Comité de organización

Sorbonne Université : Laurence Breysse-Chanet, Isabelle Cabrol, Corinne Cristini, Laurie-Anne Laget, Andrea Martinez-Chauvin, Ina Salazar

Université Sorbonne Nouvelle : Marie Franco, Melissa Lecointre, Evelyne Ricci, Soledad Rodriguez

Université Paris 8 : Annick Allaigre, Claire Laguian

Université Paris Nanterre : Zoraida Carandell, Lina Iglesias

Université Gustave Eiffel : Daniel Lecler

Université Sorbonne Paris Nord : Juan Carlos Baeza Sot Laboratorios

CRIIA, UR Études romanes, Paris Nanterre

CRIMIC, Sorbonne Université

CREC, Université Sorbonne Nouvelle

LER, Laboratoire d’Etudes Romanes, Université Paris 8

EMHIS, Université Gustave Eiffel

PLÉIADE, Université Sorbonne Paris Nord

Comité de honor

Jacques Ancet

Andrew Anderson

Jocelyne Bourligueux

Christian De Paepe

Blanca Hernández Quintana

Juan Herrero Senés

Jacques Issorel

Claude Le Bigot

Nadine Ly

Juan Antonio Mesa Toré

Gabriele Morelli

Lola Pons

Michèle Ramond

Domingo Ródenas

Serge Salaün

Bernard Sicot

Jaime Siles

Andrés Soria Olmedo

James Valender

Marie-Claire Zimmermann

Comité científico

Annick Allaigre

Juan Carlos Baeza Soto

Laurence Breysse-Chanet

Isabelle Cabrol

Zoraida Carandell

David Conte

Corinne Cristini

Catherine Flepp

Marie Franco

Henry Gil

Bernadette Hidalgo Bachs

Lina Iglesias

Anne Lacroix

Laurie-Anne Laget

Claire Laguian

Emmanuel Le Vagueresse

Daniel Lecler

Melissa Lecointre

Matteo Lefèvre

José Antonio Llera

Bénédicte Mathios

Andrea Martinez-Chauvin

Alessandro Mistrorigo

Vicente Nebot Nebot

Esther Ramón

Evelyne Ricci

Soledad Rodriguez

Ina Salazar

Con el apoyo del Colegio de España y del Centro cultural del 27