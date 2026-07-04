Théorème, n° 39 | 2025 : "Qu’est ce que le virtuel ? Lieux d’ancrage" (dir. Olga Kobryn, Macha Ovtchinnikova et Guillaume Soulez)

Sous la direction de Olga Kobryn, Macha Ovtchinnikova et Guillaume Soulez

Issues d’une recherche collective menée depuis 2018 dans le cadre du programme international « Les lieux du virtuel » (IRCAV, Sorbonne Nouvelle, France / Université de Gérone, Espagne / Université de Chicago, États-Unis), les études ici réunies proposent une réflexion autour du concept de virtuel dans les champs disciplinaires variés (esthétique, histoire et sociologie du cinéma et des formes filmiques et médiatiques contemporaines, philosophie, histoire des techniques, théories des nouveaux médias) à partir de la question de son ancrage dans les lieux aussi bien concrets (dispositif technologique, corps, site, réseau, son spatialisé) que conceptuels (théories et esthétique). Sans vouloir réduire le virtuel au "digital", il s’agit de rendre compte du potentiel d’action et de pensée que porte cette notion. Ainsi ce recueil retrace en premier lieu la généalogie du concept de virtuel appréhendé comme un outil théorique de l’analyse filmique, propose de l'historiciser à travers les études du cinéma des premiers temps et “expérimental”, pour l’appliquer ensuite à l’analyse des formes actuelles : cinéma numérique, réalité virtuelle, mixte et augmentée, performance, alternate reality games, jeux vidéo, le cyberspace, le streaming, le web, le réseau.

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Sommaire en ligne via OpenEdition…

Olga Kobryn et Arnaud BouanicheDeleuze et la pensée du virtuel aujourd’hui [Texte intégral]

Olga Kobryn et Macha OvtchinnikovaI ntroduction [Texte intégral]

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Virtuel : un concept philosophique. Esthétique du virtuel

Arnaud Bouaniche Chaos debout. Deleuze et l’expérience du virtuel [Texte intégral]

D. N. Rodowick La philosophie par d’autres moyens [Texte intégral]

Jacques Aumont The Image as/is Invisible [Texte intégral]

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Théories du virtuel. Question du lieu d’ancrage

Guillaume Soulez Lieux du possible, lieux du virtuel [Texte intégral]

Marc Downie et Patrick Jagoda Alternate Reality Games: Transmedia Aesthetics and Other Virtualities [Texte intégral]

Léo Souillés-Debats « 99 105 110 195 169 109 97 ». État des lieux (virtuels) de la salle de cinéma à l’heure du numérique [Texte intégral]

Olga Kobryn Du virtuel philosophique aux formes filmiques contemporaines : Le virtuel en tant que concept opératoire et modalité esthétique de la composition et de l’analyse des formes filmiques [Texte intégral]

Katharina Fuchs Limbo : convaincre par l’identification et la distanciation [Texte intégral]

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Histoire et archéologie du virtuel cinématographique

Carmen Pardo-Salgado Dispositifs de virtualisation dans le cinéma de José Val del Omar [Texte intégral]

Éric Thouvenel Propositions pour un cinéma bricolé [Texte intégral]

Agathe Presselin et Éric Thouvenel Entre virtus et virtualités : sur quelques idées reçues concernant les rapports du « centre » et de la « marge » [Texte intégral]

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Question du médium et des technologies

Marie Martin Projection et vie virtuelle du film Tren de Sombras. Le Spectre du Thuit (José Luis Guerin, 1997) [Texte intégral]

Jean-Baptiste Massuet Le virtuel est-il l’avenir du cinéma ? Ready Player One (Steven Spielberg, 2018), ou la mise en exergue des limites du cinéma virtuel [Texte intégral]

Carolina Martínez-López Question des virtualités entre le cinéma et la danse. Des ballets filmés par Peter Elfelt aux chorégraphies multidimensionnelles d’Olga Mesa [Texte intégral]

Jean-Baptiste Lenglet Qu’est-ce qu’une exposition virtuelle ? [Texte intégral]

Jean-Baptiste Massuet Les dessous de la matrice – Révéler le code numérique des images par la cinématographie virtuelle dans la quadrilogie Matrix (1999-2021) [Texte intégral]

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Perspectives sociopolitiques

Àngel Quintana Le cinéma face à la post-vérité des images et ses mondes virtuels [Texte intégral]