Le Rocambole, n° 113 : "Fayard éditeur populaire II" (dir. Daniel Compère)

Le dossier « Fayard, éditeur populaire (II) » prolonge celui publié dans le n° 101-102 et qui couvrait les débuts de l’activité éditoriale jusqu’en 1920. De 1920 à 1980, de nombreux événements se produisent. La Seconde Guerre mondiale et l’occupation de la France par les Allemands touchent bien sûr la maison Fayard. Ce dossier permet d’observer sa stratégie et ses engagements vis-à-vis de la littérature populaire.

Mais ce numéro comprend aussi beaucoup d'autres choses : des Bonus (la suite n°6 de RétrofictionS), un Varia, une Malle aux docs et des Chroniques (Gabriel de La Landelle, Les Chauffeurs, Revue des autographes, Front populaire, et un conte d'André Lichtenberger).