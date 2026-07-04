Jean-Marc Besse, Un nouveau monde. Savoirs et pratiques géographiques en Europe au XVIe siècle

Comment les savoirs géographiques européens se sont-ils forgés au XVIe siècle, alors que l’Ancien Monde rencontrait des terres dont il n’avait pas soupçonné l’existence ?

Comment la géographie s’est-elle alors progressivement distinguée comme savoir indépendant, entre continuités médiévales et ruptures conceptuelles ?

Dans les ateliers d’imprimeurs et les cabinets d’érudits de la Renaissance, Un nouveau monde explore la façon dont les géographes européens ont pensé, dessiné et organisé une nouvelle vision de la Terre, pour donner sens à un monde en expansion. Jean-Marc Besse étudie leurs pratiques savantes, leurs techniques graphiques et leurs opérations intellectuelles, les situant dans un contexte politique marqué par les conflits religieux, à l’orée d’une modernité qui commençait à se définir dans un espace-temps perçu comme résolument nouveau.