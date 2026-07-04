À la trace. Histoires d’œuvres spoliées pendant la période nazie (podcasts France Culture)

La série de podcasts « À la trace. Histoires d’œuvres spoliées pendant la période nazie » nous fait découvrir le monde de la recherche sur les œuvres d’art spoliées, la politique de réparation des spoliations et les enquêtes au long cours.

Une série documentaire produite par le ministère de la Culture (Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945), réalisée par Léa Veinstein et racontée par Florence Loiret Caille.

Retracer l’itinéraire d’un tableau, d’une archive ou d’un livre, c’est restaurer le souvenir de ceux que l’idéologie nazie voulait anéantir. L’œuvre d’art n’est plus seulement un objet de contemplation ou d’étude, elle est porteuse de l’histoire de ses propriétaires, des familles juives persécutées. L’objet se fait témoin. Et lorsque ces témoins – jusqu’alors silencieux – se mettent à parler, c’est la voix des disparus qu’on entend.

Chaque épisode raconte l’histoire d’une ou plusieurs œuvres ou livres spoliés à Paris, Bordeaux, Nice, Vienne ou Munich, dont il a fallu retracer la provenance et identifier les propriétaires, et parfois les ayants droit. Chaque épisode donne la parole aux descendants ou représentants des spoliés, aux chercheurs de provenance, aux musées et aux bibliothèques qui conservaient les œuvres, et à un membre de la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture.

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De l’autre côté du tableau…

"Nus dans un paysage", de Max Pechstein, a été restitué en 2021 aux ayants droit de Hugo Simon. Volé ou abandonné à Paris, le tableau fut trouvé en 1966 dans les caves du Palais de Tokyo sans que l’on puisse expliquer le trajet qui l’y avait conduit.

L’ombre du Klimt…

Le tableau de Gustav Klimt, "Rosiers sous les arbres", auparavant conservé au musée d’Orsay, a été restitué en 2022 aux ayants droit de sa propriétaire spoliée à Vienne en 1938, Eleonore (Nora) Stiasny.

Inconnu à cette adresse…

"Nature morte au jambon" de Floris van Schooten et "Mets, fruits et verres" sur une table de Pieter Binoit portent la mémoire de la famille Javal, une famille française juive qui fut persécutée, spoliée, pourchassée, tant par les nazis que par le régime de Vichy.

Les sept différences…

Installée à Munich, la maison d’art A. S. Drey, dont les propriétaires étaient juifs, a été contrainte par les nazis de vendre ses collections, à vil prix. Une tapisserie, présente au catalogue de la vente, a par la suite disparu sans laisser de trace…

Des lettres deux fois volées…

Les cartons de Michel Georges-Michel, volés par les Allemands en 1941 puis saisis en Allemagne par les troupes soviétiques, sont rendus à la France en 2000 puis restitués en 2020 aux ayants droit.

Les tableaux rescapés…

Trois œuvres du peintre Fédor Löwenstein, "Les Peupliers", "Arbres" et "Composition", ont été volées par les autorités allemandes à Bordeaux en décembre 1940, avec 22 autres œuvres de l’artiste qui ont disparu ou ont été détruites pendant la guerre.

Hors-Série Chana Orloff (1/2) : L'atelier pillé…

Chana Orloff est une sculptrice reconnue, née en 1888 en Ukraine. Elle se fait construire à Paris un atelier, lieu de travail, d’exposition et de vie, qui abrite plus de 140 sculptures lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate.

Hors-Série Chana Orloff (2/2) : Le retour de Didi…

En 2023, la sculpture L’enfant Didi faisait son retour dans l’atelier de l’artiste. Volée en 1943 – avec cent-quarante autres sculptures – l’œuvre est ensuite passée de main en main jusqu’à sa restitution à la famille en 2022.

L'ex-libris faisant foi…

Comment la biographie du peintre Vittore Carpaccio appartenant à un Juif allemand assassiné à Auschwitz est-elle arrivée à la Bibliothèque nationale après être passée par la bibliothèque d’Hermann Göring ?

L'agenda retrouvé…

Comment l’agenda d’une petite fille de 11 ans, spolié en même temps que toute la bibliothèque de son père Jakob Pawlotzky à Nice en 1944, s’est-il retrouvé à la Bibliothèque municipale de Lyon ?