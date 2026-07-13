Avec la mise en ligne du sommaire de juillet & août de la revue des parutions Acta fabula, l'équipe Fabula prend ses quartiers d'été, ce qui revient à se déclarer en vacances de bénévolat. Le travail accompli laisse toutefois de quoi à lire : la période estivale ne suffira pas à épuiser les ressources mises en ligne depuis l'automne dernier. On pourra ainsi se (re)plonger dans les sommaires mensuels d'Acta fabula, et s'arrêter plus longuement sur ses dossiers critiques ; feuilleter la dernière livraison de la revue Fabula-LhT : "La littérature générale : concordes et discordes autour d’une formule", initié par Marie Kondrat et Matilde Manara, et adossé à un solide dossier de recensions et d'entretiens sur la notion de "littérature générale" (et comparée) ; arpenter d'autres territoires avec la vingtaine de Colloques en ligne affichée ces derniers mois ; découvrir les nouvelles entrées de l'Atelier de théorie de littéraire, dont la refonte espérée reste malheureusement au point mort ; ou encore feuilleter l'album du printemps pour retrouver les quelque cent-cinquante billets publiés depuis janvier, qui forment la liste de lecture idéale de Fabula. Rendez-vous dès le lundi 17 août (qui se trouve être la date de la rentrée en Suisse romande) pour découvrir les essais et événements de la rentrée.
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Publié le par Marc Escola