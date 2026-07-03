Appel à contribution pour la Journée d’Étude

« Langage et Corps »

Avignon Université

Dans Écrire à l’épreuve du politique, Claude Lefort refuse de désincarner les penseurs. Pour lui, l’écrivain, le philosophe, le politicien sont engagés dans le temps et dans l’espace par l’existence de leur corps. Il considère que les idées et les mots qui les expriment ne peuvent et ne doivent être dissociés des individus qui les ont produits. Il prône donc une incarnation des penseurs, incarnation qui les situe ainsi que leurs propos dans l’espace et le temps. En refusant de nier l’existence du corps, Lefort refuse que le langage soit dissocié du réel.

Ainsi, il y aurait un lien indéfectible entre le corps, la sensorialité qui l’accompagne, et le langage. Qu’il s’agisse d’apprendre à parler une langue, de « donner corps » au texte théâtral, de chorégraphier une œuvre ou encore d’écrire des textes où le désir ou la douleur prennent une place importante, le corps et le langage sont impliqués et c’est ce qui nous intéresse pour cette Journée d’Étude. Nous proposons donc une étude pluridisciplinaire du rapport entre langage et corps, sans aucune limite temporelle ou géographique.

I. Donner corps au langage

Que ce soit lors de l’apprentissage d’une langue ou dans les arts vivants, le langage passe par le corps. Il s’agit de « donner corps » à un mot, une phrase, un texte, voire une œuvre complète en le prononçant ou en l’exprimant d’autres manières, par exemple en le scandant ou en le dansant. Il existe une grande variété de mises en corps du langage. On peut considérer que l’apprentissage d’une langue et le langage oral, les discussions quotidiennes, sont déjà des moyens de faire passer le langage par le corps. De nombreuses formes d’art travaillent aussi conjointement ces deux moyens d’expression.

À travers cet axe, nous proposons d’étudier les différentes façons de donner corps au langage. Comment enseigner une langue étrangère et ses composantes ? Comment traduire vers une autre culture ? Est-ce que certains gestes « extension des mots » sont différents d’une culture à une autre ? Comment passer d’une œuvre écrite à un spectacle vivant ? Quelles sont les stratégies de mise en corps d’un texte théâtral ou autre genre de texte ? Est-ce que l’expression corporelle est une autre forme de langage ? Que véhicule le corps, au-delà des mots ? Comment un texte devient-il geste, rythme, voix, espace ou composition chorégraphique ? Ces questions nous ont amenés à définir plusieurs grands thèmes qui pourront être abordés lors de notre étude :

- la mise en corps au niveau pédagogique : apprendre à parler une langue, c’est aussi un apprentissage du corps

- le passage d’un texte écrit à une expression corporelle

- la fusion du texte et du corps (et/ou de la voix) au théâtre

II. Rapport au langage, rapport au corps, rapport au monde

Les différents domaines artistiques proposent une grande variété d’utilisations du corps et du langage qui transforment à la fois notre rapport à ces deux éléments mais aussi, plus généralement, aux choses qui nous entourent. La littérature, par exemple, peut nous donner à voir une langue poétique, travaillée, plus ou moins éloignée des normes syntaxiques et grammaticales, et changer notre rapport à la sensorialité par des descriptions qui nous « touchent » voire nous bouleversent. Mais l’art n’est pas la seule manière de transformer le langage. On parle parfois de « matière vivante » car la langue évolue, change constamment, et notamment lors des interactions, des discussions entre les individus, donc par le langage oral. Ce passage par le corps, par la voix, permet une grande expressivité et une certaine liberté, proche de celle d’un artiste. Ainsi, on constate que le rapport entre langage et corps semble induire un rapport au monde.

Dans ce deuxième axe, nous aimerions proposer une réflexion collective et pluridisciplinaire sur la transformation du rapport au monde qu’engendrent les questions du rapport au corps et au langage. En quoi la liberté du corps et celle du langage sont-elles liées ? Pourquoi certains groupes sociaux s’opposent-ils à la fois aux évolutions du rapport au corps et au langage ? Qu’est-ce que notre rapport au corps et au langage dit de notre vision du monde, de notre manière d’aborder le réel et l’existence ? Les thèmes suivants peuvent être des pistes de réflexion :

- le langage comme moyen d’expression vivant : oralité, variation, transmission et transformations des usages langagiers

- la répression du corps et du langage

- le rapport au langage comme manière d’appréhender le réel

- la traduction au-delà des mots

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Bibliographie indicative

Anderson, Michael. Masterclass in drama education: Transforming teaching and learning, A&C Black, 2011.

Anzieu, Didier. Le Moi-peau, Paris, Dunod, 2006 [1985].

Berman, Antoine. L’Épreuve de l’étranger : culture et traduction dans l’Allemagne romantique, Paris, Gallimard, 1984.

Chekhov, Michael. Être acteur, Paris, Pygmalion, 2021.

Floare Bora, Simona. “Drama pedagogy in foreign language learning: investigating the impact of theatre texts and theatre performance on L2 speaking accuracy and complexity”, “Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance”, 2022.

Foucault, Michel. Le corps utopique : suivi de Les hétérotopies, Paris, Nouvelles Éditions Lignes, 2019.

Gil, José. Métamorphoses du corps, Paris, La Différence, 1985.

Lefort, Claude. Écrire à l’épreuve du politique, Paris, Calmann-Levy, 1992.

Liu, Chan-Yueh (dir.)., Enseignement des langues et pratiques théâtrales. Oralité, mises en scène, technicité, Éditions des archives contemporaines, 2026.

Louppe, Laurence. Poétique de la danse contemporaine, Bruxelles, Contredanse, 2004.

Merleau-Ponty, Maurice. Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945.

Mounib, Georges. Les Belles infidèles, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2016.

Nancy, Jean-Luc. À l’écoute, Paris, Galilée, 2002.

Noisette, Philippe. Le Corps et la danse, Paris, Éditions de la Martinière, 2005.

Schonmann, Shifra (Ed.). Key concepts in theatre/drama education, Springer Science & Business Media, 2011.

Verrièle, Philippe. Qu’est-ce que la danse ? & Qu’est-ce qu’une œuvre dansée ?, Ardèche, Nouvelles Éditions Scala, 2019.

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Comité d’organisation et comité scientifique

GERBIN Irina, doctorante ICTT en Sciences du Langage

CITTERIO Valentina, doctorante ICTT en Études théâtrales, label recherche-création

TAYAH Marie-Christine, doctorante ICTT en Études théâtrales

GONZALEZ PEREZ Enmanuel, doctorant ICTT en Sciences du Langage

FALKERT Anika, Professeure au Département de linguistique et didactique du FLE

RANZINI Paola, Professeure en Sciences Humaines et Humanités spécialisée dans les Études théâtrales

RANGER Graham, Professeur de Linguistique.

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Modalités et calendrier

La Journée d’Étude aura lieu le lundi 16 novembre 2026 sur le Campus Hannah Arendt de l’Université d’Avignon.

Les propositions, d’environ 300 mots, ainsi qu’une courte bio-bibliographie, seront à envoyer au plus tard le 18 septembre 2026 à l’adresse suivante : journeedetudeavignonictt@gmail.com

Les communications, uniquement faites en présentiel, prendront la forme d’un exposé oral de 20 minutes, suivi d’un échange avec l’auditoire d’environ 10 minutes. Publication prévue dans la revue Sphères du laboratoire ICTT.